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Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе
Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:35
2022-02-08T00:35
в мире
франция
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но их следует выработать не путем пересмотра существующих договоренностей."Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", - сказал он.
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в мире, франция
00:35 08.02.2022
 
Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе

Президент Франции Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но их следует выработать не путем пересмотра существующих договоренностей.
"Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", - сказал он.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
00:06
Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе
 
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