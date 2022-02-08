https://ria.ru/20220208/mekhanizmy-1771574264.html
Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе
Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:35
2022-02-08T00:35
2022-02-08T00:35
в мире
франция
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но их следует выработать не путем пересмотра существующих договоренностей."Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", - сказал он.
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в мире, франция
Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе
Президент Франции Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но их следует выработать не путем пересмотра существующих договоренностей.
"Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", - сказал он.