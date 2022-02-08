https://ria.ru/20220208/mekhanizmy-1771574264.html

Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе

Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон: нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:35

2022-02-08T00:35

2022-02-08T00:35

в мире

франция

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но их следует выработать не путем пересмотра существующих договоренностей."Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", - сказал он.

https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771572702.html

франция

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в мире, франция