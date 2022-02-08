https://ria.ru/20220208/medvezhata-1771678337.html

В Вологодской области спасли двух новорожденных медвежат

В Вологодской области спасли двух новорожденных медвежат - РИА Новости, 08.02.2022

В Вологодской области спасли двух новорожденных медвежат

Двух новорожденных медвежат спасли в лесу в Вологодской области, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:16

2022-02-08T14:16

2022-02-08T18:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Двух новорожденных медвежат спасли в лесу в Вологодской области, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.Животных нашли в Верховажском районе Вологодской области 5 февраля."Охотники, двигаясь по лесной дороге, увидели свежие следы медведя. Пройдя по следу в обратном направлении около километра, они обнаружили берлогу. <…> В разрушенной берлоге лежали два маленьких медвежонка, они замерзали и от голода еле издавали писк. Неравнодушные люди передали пушистых сирот местному охотинспектору", — сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте".Медвежата родились примерно три недели назад. Вес каждого сейчас составляет около килограмма. На временном содержании им обеспечили необходимый уход — частое кормление из бутылочки и теплую лежанку."Вчера вечером малышей забрали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. <…> Особенность центра в том, что медвежатам помогают не просто выжить, а адаптируют их для существования в природе", — сообщает ведомство.Осенью окрепших животных вернут на родину — в леса Верховажского района Вологодской области.Охотинспекторы установили, что медведица, покинувшая свою берлогу, снова устроилась на зимнюю спячку в новом месте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/mishki-1768239788.html

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общество, тверская область, вологодская область