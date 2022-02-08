14:16 08.02.2022 (обновлено: 18:33 08.02.2022)
В Вологодской области спасли двух новорожденных медвежат
В лесу в Вологодской области спасли двух новорожденных медвежат
Лес в Вологодской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Двух новорожденных медвежат спасли в лесу в Вологодской области, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Животных нашли в Верховажском районе Вологодской области 5 февраля.
"Охотники, двигаясь по лесной дороге, увидели свежие следы медведя. Пройдя по следу в обратном направлении около километра, они обнаружили берлогу. <…> В разрушенной берлоге лежали два маленьких медвежонка, они замерзали и от голода еле издавали писк. Неравнодушные люди передали пушистых сирот местному охотинспектору", — сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте".
Медвежата родились примерно три недели назад. Вес каждого сейчас составляет около килограмма. На временном содержании им обеспечили необходимый уход — частое кормление из бутылочки и теплую лежанку.
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"Вчера вечером малышей забрали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. <…> Особенность центра в том, что медвежатам помогают не просто выжить, а адаптируют их для существования в природе", — сообщает ведомство.
Осенью окрепших животных вернут на родину — в леса Верховажского района Вологодской области.
Охотинспекторы установили, что медведица, покинувшая свою берлогу, снова устроилась на зимнюю спячку в новом месте.
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