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Мурашко оценил ситуацию с оказанием неотложной и экстренной медпомощи
Мурашко оценил ситуацию с оказанием неотложной и экстренной медпомощи - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко оценил ситуацию с оказанием неотложной и экстренной медпомощи
Неотложная и экстренная медпомощь оказывается в полном объеме, ряд регионов испытал предельную нагрузку на первичное звено здравоохранения, сообщил министр... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:13
2022-02-08T16:13
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михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Неотложная и экстренная медпомощь оказывается в полном объеме, ряд регионов испытал предельную нагрузку на первичное звено здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хотелось бы отметить, что в связи с быстрым ростом числа пациентов на амбулаторном этапе в ряде регионов, муниципалитетов была достигнута предельная нагрузка на первичное звено, что потребовало время на частичную остановку оказания плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.Также он отметил, что при этом неотложная и экстренная помощь оказывается в полном объеме, "это вынужденная мера и вводится она только на тот период, когда идет максимальная нагрузка".
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:13 08.02.2022
 
Мурашко оценил ситуацию с оказанием неотложной и экстренной медпомощи

Глава Минздрава Мурашко: неотложная и экстренная медпомощь оказывается в полном объеме

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Неотложная и экстренная медпомощь оказывается в полном объеме, ряд регионов испытал предельную нагрузку на первичное звено здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Хотелось бы отметить, что в связи с быстрым ростом числа пациентов на амбулаторном этапе в ряде регионов, муниципалитетов была достигнута предельная нагрузка на первичное звено, что потребовало время на частичную остановку оказания плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
Также он отметил, что при этом неотложная и экстренная помощь оказывается в полном объеме, "это вынужденная мера и вводится она только на тот период, когда идет максимальная нагрузка".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 13:24Распространение коронавируса
В регионы направили рекомендации по неотложной и экстренной помощи
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирусыКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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