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Мурашко оценил ситуацию с оказанием неотложной и экстренной медпомощи

Мурашко оценил ситуацию с оказанием неотложной и экстренной медпомощи - РИА Новости, 08.02.2022

Мурашко оценил ситуацию с оказанием неотложной и экстренной медпомощи

Неотложная и экстренная медпомощь оказывается в полном объеме, ряд регионов испытал предельную нагрузку на первичное звено здравоохранения, сообщил министр... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:13

2022-02-08T16:13

2022-02-08T16:13

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Неотложная и экстренная медпомощь оказывается в полном объеме, ряд регионов испытал предельную нагрузку на первичное звено здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хотелось бы отметить, что в связи с быстрым ростом числа пациентов на амбулаторном этапе в ряде регионов, муниципалитетов была достигнута предельная нагрузка на первичное звено, что потребовало время на частичную остановку оказания плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.Также он отметил, что при этом неотложная и экстренная помощь оказывается в полном объеме, "это вынужденная мера и вводится она только на тот период, когда идет максимальная нагрузка".

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