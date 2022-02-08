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https://ria.ru/20220208/makron-1771694864.html
Макрон понимает важность взаимоприемлемых отношений с Москвой, заявил посол
Макрон понимает важность взаимоприемлемых отношений с Москвой, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон понимает важность взаимоприемлемых отношений с Москвой, заявил посол
Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на сохраняющиеся расхождения с РФ по ряду вопросов, понимает важность того, чтобы найти взаимоприемлемые решения с... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:11
2022-02-08T15:28
в мире
владимир зеленский
владимир путин
эммануэль макрон
киев
франция
россия
нато
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на сохраняющиеся расхождения с РФ по ряду вопросов, понимает важность того, чтобы найти взаимоприемлемые решения с Москвой, заявил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков.Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провели пятичасовые переговоры в Москве. По итогам встречи состоялась совместная пресс-конференция лидеров двух стран. Во вторник Макрон встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве."Совершенно очевидно, что при наличии сохраняющихся расхождений, разночтений по некоторым вопросам президент Макрон и Франция в целом понимает важность нахождения взаимоприемлемых решений с Россией. Макрон неоднократно и в ходе пресс-конференции возвращался к мысли о том, что без России обеспечить европейскую безопасность невозможно, как и России невозможно обеспечить надежно свою безопасность без нахождений каких-то договоренностей, в том числе с нашими европейскими партнерами", - сказал Мешков, комментируя состоявшиеся в Москве переговоры.Он отметил, что разговор лидеров РФ и Франции был важным и своевременным. "Он (разговор) направлен именно на то, чтобы искать развязку в нынешней непростой ситуации, которая отнюдь не ограничивается только украинской темой", - подчеркнул российский посол.Мешков указал, что тональность переговоров в Москве была конструктивная. "С обеих сторон была продемонстрирована воля искать какие-то взаимоприемлемые развязки, потому что сегодня Европа и мир в целом стоит на очень с одной стороны ответственном, с другой стороны опасном рубеже. Поэтому выдвигаемые Россией предложения по соответствующим юридически обязывающим документам в отношении с США и НАТО по вопросам европейской безопасности – это отнюдь не фигура речи, это жизненно важно для нас и для всей Европы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220208/makron-1771691462.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220208/vstrecha-1771688447.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, киев, франция, россия, нато, алексей мешков
15:11 08.02.2022 (обновлено: 15:28 08.02.2022)
 
Макрон понимает важность взаимоприемлемых отношений с Москвой, заявил посол

Посол России: Макрон понимает важность взаимоприемлемых отношений с Москвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на сохраняющиеся расхождения с РФ по ряду вопросов, понимает важность того, чтобы найти взаимоприемлемые решения с Москвой, заявил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провели пятичасовые переговоры в Москве. По итогам встречи состоялась совместная пресс-конференция лидеров двух стран. Во вторник Макрон встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
15:01
Пользователи Сети нашли важную деталь на переговорах Путина и Макрона
"Совершенно очевидно, что при наличии сохраняющихся расхождений, разночтений по некоторым вопросам президент Макрон и Франция в целом понимает важность нахождения взаимоприемлемых решений с Россией. Макрон неоднократно и в ходе пресс-конференции возвращался к мысли о том, что без России обеспечить европейскую безопасность невозможно, как и России невозможно обеспечить надежно свою безопасность без нахождений каких-то договоренностей, в том числе с нашими европейскими партнерами", - сказал Мешков, комментируя состоявшиеся в Москве переговоры.
Он отметил, что разговор лидеров РФ и Франции был важным и своевременным. "Он (разговор) направлен именно на то, чтобы искать развязку в нынешней непростой ситуации, которая отнюдь не ограничивается только украинской темой", - подчеркнул российский посол.
Мешков указал, что тональность переговоров в Москве была конструктивная. "С обеих сторон была продемонстрирована воля искать какие-то взаимоприемлемые развязки, потому что сегодня Европа и мир в целом стоит на очень с одной стороны ответственном, с другой стороны опасном рубеже. Поэтому выдвигаемые Россией предложения по соответствующим юридически обязывающим документам в отношении с США и НАТО по вопросам европейской безопасности – это отнюдь не фигура речи, это жизненно важно для нас и для всей Европы", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
14:51В мире
Посол РФ во Франции прокомментировал итоги встречи Путина и Макрона
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронКиевФранцияРоссияНАТОАлексей Мешков
 
 
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