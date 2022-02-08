https://ria.ru/20220208/luzhniki-1771611392.html
Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве
Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве - РИА Новости, 08.02.2022
Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве
Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:55
2022-02-08T09:55
2022-02-08T11:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Пожар наблюдается справа от Лужнецкого метромоста по движению в центр.По данным экстренных служб, на Лужнецкой набережной горят бытовки.
https://ria.ru/20220207/pozhar-1771486859.html
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Клубы дыма в районе Лужников: около метромоста горят бытовки
Клубы дыма в районе Лужников: около метромоста горят бытовки
2022-02-08T09:55
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РИА Новости
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происшествия, москва
09:55 08.02.2022 (обновлено: 11:31 08.02.2022)
Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве
В районе Лужников в Москве загорелись бытовки, видны сильные клубы дыма