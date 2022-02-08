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Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве
Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве - РИА Новости, 08.02.2022
Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве
Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:55
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происшествия
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Пожар наблюдается справа от Лужнецкого метромоста по движению в центр.По данным экстренных служб, на Лужнецкой набережной горят бытовки.
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Клубы дыма в районе Лужников: около метромоста горят бытовки
Клубы дыма в районе Лужников: около метромоста горят бытовки
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происшествия, москва
09:55 08.02.2022 (обновлено: 11:31 08.02.2022)
 
Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве

В районе Лужников в Москве загорелись бытовки, видны сильные клубы дыма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар наблюдается справа от Лужнецкого метромоста по движению в центр.
По данным экстренных служб, на Лужнецкой набережной горят бытовки.
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