https://ria.ru/20220208/luzhniki-1771611392.html

Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве

Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве - РИА Новости, 08.02.2022

Сильные клубы дыма видны в районе Лужников в Москве

Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:55

2022-02-08T09:55

2022-02-08T11:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Пожар наблюдается справа от Лужнецкого метромоста по движению в центр.По данным экстренных служб, на Лужнецкой набережной горят бытовки.

https://ria.ru/20220207/pozhar-1771486859.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва