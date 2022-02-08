В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР зафиксировала работу РЭБ украинских силовиков у линии соприкосновения
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе нескольких подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об утере из-за радиопомех двух беспилотников в Донбассе, в том числе в районе подконтрольной Киеву части города Золотое у линии соприкосновения. В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"Нами зафиксирована работа мобильных групп 20-го отдельного батальона РЭБ (украинских силовиков - ред.), которые с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
Он уточнил, что работа РЭБ зафиксирована в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Камышеваха и Золотое-2. По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.