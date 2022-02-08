https://ria.ru/20220208/lnr-1771641416.html

В ЛНР заявили, что ВСУ стягивают силы к линии соприкосновения

В ЛНР заявили, что ВСУ стягивают силы к линии соприкосновения - РИА Новости, 08.02.2022

В ЛНР заявили, что ВСУ стягивают силы к линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует стягивание сил украинскими силовиками к линии соприкосновения в Донбассе, заявил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:49

2022-02-08T11:49

2022-02-08T11:49

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донбасс

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует стягивание сил украинскими силовиками к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."Нам продолжает поступать информация о стягивании украинских войск и усилении подразделений в зоне так называемой операции объединенных сил", - заявил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220204/provokatsii-1771029367.html

донбасс

луганская народная республика

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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика