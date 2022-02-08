https://ria.ru/20220208/lnr-1771618688.html

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в населенных пунктах

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в населенных пунктах - РИА Новости, 08.02.2022

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в населенных пунктах

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в населенных пунктах у линии... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:24

2022-02-08T10:24

2022-02-08T10:24

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ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам во вторник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах Капитаново, Нижнее и Боброво близ линии соприкосновения.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220208/plan-1771588622.html

https://ria.ru/20220207/donbass-1771427593.html

киев

украина

луганская народная республика

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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика