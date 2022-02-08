https://ria.ru/20220208/kurily-1771673981.html

Японцев разозлила лицемерная "поддержка" от США

"Опять обманывают": японцы напомнили США, из-за кого они потеряли Курилы - РИА Новости, 08.02.2022

Японцев разозлила лицемерная "поддержка" от США

Пользователи японского портала Yahoo News Japan с недовольством отнеслись к словам поддержки по поводу принадлежности Южных Курил со стороны посла США в Токио... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:54

2022-02-08T13:54

2022-02-08T15:13

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курильские острова

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи японского портала Yahoo News Japan с недовольством отнеслись к словам поддержки по поводу принадлежности Южных Курил со стороны посла США в Токио Рама Эмануэля.Дипломат, в частности, заявил о единстве позиции двух стран относительно территориальной принадлежности этих островов. По его словам, "тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, не нов".Многие пользователи уверены, что Соединенные Штаты постоянно занимаются обманом и сами в большой степени причастны к потере вышеуказанных территорий. При этом некоторые пришли к выводу, что благодаря такому союзнику Японии и не удастся вернуть острова."Честно говоря, если решить вопрос с северными территориями, то в отношениях Японии и России других преград в них не будет. Для Соединенных Штатов лучше, чтобы проблема с северными территориями сохранялась, потому что тогда Америке будет легче удерживать Японию на своей стороне", — считает cor."Опять нас обманывают. Требуют, чтобы не имеющая никаких природных богатств Япония поделилась энергоресурсами с Европой. А взамен на естественные потери обещают "поддержку". Как ни печально, но это факт", — посетовал sha."Спасибо, конечно, господину послу, но хотелось бы напомнить, что не кто иной, как Соединенные Штаты, изначально еще на Ялтинской конференции обещали уступить северные территории Советскому Союзу в обмен на его участие в войне с Японией. Эти же самые США пообещали не расширять НАТО на Восточную Европу до России и нарушили это обещание. Чем мудренее и хитрее вы говорите, тем меньше доверия вызывает правительство США. Та же Россия была обманута Соединенными Штатами много раз", — подчеркнул jam."Даже если бы речь шла только о двух островах северных территорий, об их окончательном возврате не могло быть и речи, так как существует риск того, что там будет построена военная ракетная база США. Россия по-настоящему не сядет с нами за стол переговоров, пока в Японии будет находиться атомное оружие, и пойдет на это только при условии отказа от американо-японского договора безопасности и неразмещения военных объектов на северных территориях", — отметил je6."Америка все только говорит. Что касается ядерных угроз, то она прекрасно понимает, что страны, обладающие атомным оружием, на самоубийственную войну никогда не пойдут", — подытожили читатели.Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220208/kurily-1771608984.html

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россия, токио, восточная европа, нато, сша, япония, курильские острова