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https://ria.ru/20220208/kurily-1771673981.html
Японцев разозлила лицемерная "поддержка" от США
"Опять обманывают": японцы напомнили США, из-за кого они потеряли Курилы - РИА Новости, 08.02.2022
Японцев разозлила лицемерная "поддержка" от США
Пользователи японского портала Yahoo News Japan с недовольством отнеслись к словам поддержки по поводу принадлежности Южных Курил со стороны посла США в Токио... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:54
2022-02-08T15:13
россия
токио
восточная европа
нато
сша
япония
курильские острова
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи японского портала Yahoo News Japan с недовольством отнеслись к словам поддержки по поводу принадлежности Южных Курил со стороны посла США в Токио Рама Эмануэля.Дипломат, в частности, заявил о единстве позиции двух стран относительно территориальной принадлежности этих островов. По его словам, "тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, не нов".Многие пользователи уверены, что Соединенные Штаты постоянно занимаются обманом и сами в большой степени причастны к потере вышеуказанных территорий. При этом некоторые пришли к выводу, что благодаря такому союзнику Японии и не удастся вернуть острова."Честно говоря, если решить вопрос с северными территориями, то в отношениях Японии и России других преград в них не будет. Для Соединенных Штатов лучше, чтобы проблема с северными территориями сохранялась, потому что тогда Америке будет легче удерживать Японию на своей стороне", — считает cor."Опять нас обманывают. Требуют, чтобы не имеющая никаких природных богатств Япония поделилась энергоресурсами с Европой. А взамен на естественные потери обещают "поддержку". Как ни печально, но это факт", — посетовал sha."Спасибо, конечно, господину послу, но хотелось бы напомнить, что не кто иной, как Соединенные Штаты, изначально еще на Ялтинской конференции обещали уступить северные территории Советскому Союзу в обмен на его участие в войне с Японией. Эти же самые США пообещали не расширять НАТО на Восточную Европу до России и нарушили это обещание. Чем мудренее и хитрее вы говорите, тем меньше доверия вызывает правительство США. Та же Россия была обманута Соединенными Штатами много раз", — подчеркнул jam."Даже если бы речь шла только о двух островах северных территорий, об их окончательном возврате не могло быть и речи, так как существует риск того, что там будет построена военная ракетная база США. Россия по-настоящему не сядет с нами за стол переговоров, пока в Японии будет находиться атомное оружие, и пойдет на это только при условии отказа от американо-японского договора безопасности и неразмещения военных объектов на северных территориях", — отметил je6."Америка все только говорит. Что касается ядерных угроз, то она прекрасно понимает, что страны, обладающие атомным оружием, на самоубийственную войну никогда не пойдут", — подытожили читатели.Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220208/kurily-1771608984.html
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токио
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россия, токио, восточная европа, нато, сша, япония, курильские острова
13:54 08.02.2022 (обновлено: 15:13 08.02.2022)
 
"Опять обманывают": японцы напомнили США, из-за кого они потеряли Курилы

Читатели Yahoo News Japan объяснили послу США в Токио, почему Курилы не вернутся к Японии

CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1Курильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
Курильские острова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи японского портала Yahoo News Japan с недовольством отнеслись к словам поддержки по поводу принадлежности Южных Курил со стороны посла США в Токио Рама Эмануэля.
Дипломат, в частности, заявил о единстве позиции двух стран относительно территориальной принадлежности этих островов. По его словам, "тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, не нов".
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10:15
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Многие пользователи уверены, что Соединенные Штаты постоянно занимаются обманом и сами в большой степени причастны к потере вышеуказанных территорий. При этом некоторые пришли к выводу, что благодаря такому союзнику Японии и не удастся вернуть острова.
"Честно говоря, если решить вопрос с северными территориями, то в отношениях Японии и России других преград в них не будет. Для Соединенных Штатов лучше, чтобы проблема с северными территориями сохранялась, потому что тогда Америке будет легче удерживать Японию на своей стороне", — считает cor.
"Опять нас обманывают. Требуют, чтобы не имеющая никаких природных богатств Япония поделилась энергоресурсами с Европой. А взамен на естественные потери обещают "поддержку". Как ни печально, но это факт", — посетовал sha.
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14 января, 13:44
МИД выразил обеспокоенность союзничеством Японии и США
"Спасибо, конечно, господину послу, но хотелось бы напомнить, что не кто иной, как Соединенные Штаты, изначально еще на Ялтинской конференции обещали уступить северные территории Советскому Союзу в обмен на его участие в войне с Японией. Эти же самые США пообещали не расширять НАТО на Восточную Европу до России и нарушили это обещание. Чем мудренее и хитрее вы говорите, тем меньше доверия вызывает правительство США. Та же Россия была обманута Соединенными Штатами много раз", — подчеркнул jam.
"Даже если бы речь шла только о двух островах северных территорий, об их окончательном возврате не могло быть и речи, так как существует риск того, что там будет построена военная ракетная база США. Россия по-настоящему не сядет с нами за стол переговоров, пока в Японии будет находиться атомное оружие, и пойдет на это только при условии отказа от американо-японского договора безопасности и неразмещения военных объектов на северных территориях", — отметил je6.
"Америка все только говорит. Что касается ядерных угроз, то она прекрасно понимает, что страны, обладающие атомным оружием, на самоубийственную войну никогда не пойдут", — подытожили читатели.
Остров Шикотан Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 05:41
В Японии осудили инициативу о налоговом режиме на Курилах
Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Бухта Малокурильская на острове Шикотан - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 08:00
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РоссияТокиоВосточная ЕвропаНАТОСШАЯпонияКурильские острова
 
 
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