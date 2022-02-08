Японцев разозлила лицемерная "поддержка" от США

13:54 08.02.2022 (обновлено: 15:13 08.02.2022)
"Опять обманывают": японцы напомнили США, из-за кого они потеряли Курилы
Читатели Yahoo News Japan объяснили послу США в Токио, почему Курилы не вернутся к Японии
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
Курильские острова
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи японского портала Yahoo News Japan с недовольством отнеслись к словам поддержки по поводу принадлежности Южных Курил со стороны посла США в Токио Рама Эмануэля.
Дипломат, в частности, заявил о единстве позиции двух стран относительно территориальной принадлежности этих островов. По его словам, "тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, не нов".
Многие пользователи уверены, что Соединенные Штаты постоянно занимаются обманом и сами в большой степени причастны к потере вышеуказанных территорий. При этом некоторые пришли к выводу, что благодаря такому союзнику Японии и не удастся вернуть острова.
"Честно говоря, если решить вопрос с северными территориями, то в отношениях Японии и России других преград в них не будет. Для Соединенных Штатов лучше, чтобы проблема с северными территориями сохранялась, потому что тогда Америке будет легче удерживать Японию на своей стороне", — считает cor.
"Опять нас обманывают. Требуют, чтобы не имеющая никаких природных богатств Япония поделилась энергоресурсами с Европой. А взамен на естественные потери обещают "поддержку". Как ни печально, но это факт", — посетовал sha.
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"Спасибо, конечно, господину послу, но хотелось бы напомнить, что не кто иной, как Соединенные Штаты, изначально еще на Ялтинской конференции обещали уступить северные территории Советскому Союзу в обмен на его участие в войне с Японией. Эти же самые США пообещали не расширять НАТО на Восточную Европу до России и нарушили это обещание. Чем мудренее и хитрее вы говорите, тем меньше доверия вызывает правительство США. Та же Россия была обманута Соединенными Штатами много раз", — подчеркнул jam.
"Даже если бы речь шла только о двух островах северных территорий, об их окончательном возврате не могло быть и речи, так как существует риск того, что там будет построена военная ракетная база США. Россия по-настоящему не сядет с нами за стол переговоров, пока в Японии будет находиться атомное оружие, и пойдет на это только при условии отказа от американо-японского договора безопасности и неразмещения военных объектов на северных территориях", — отметил je6.
"Америка все только говорит. Что касается ядерных угроз, то она прекрасно понимает, что страны, обладающие атомным оружием, на самоубийственную войну никогда не пойдут", — подытожили читатели.
7 декабря 2021, 05:41В Японии осудили инициативу о налоговом режиме на Курилах
Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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