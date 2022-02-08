https://ria.ru/20220208/kosmos-1771647041.html

Иран заинтересован в совместных с Россией проектах в космосе, заявил посол

Иран заинтересован в совместных с Россией проектах в космосе, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2022

Иран заинтересован в совместных с Россией проектах в космосе, заявил посол

Тегеран заинтересован в совместных с Москвой проектах в космической сфере, рассчитывает на потенциал России в этой области, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:08

2022-02-08T12:08

2022-02-08T12:10

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Тегеран заинтересован в совместных с Москвой проектах в космической сфере, рассчитывает на потенциал России в этой области, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что в ходе его визита в Россию в январе были достигнуты соглашения о расширении оборонного, аэрокосмического и космического сотрудничества между Тегераном и Москвой."Что касается сотрудничества в области освоения космоса, то Иран демонстрирует заинтересованность в реализации совместных проектов, рассчитывая на потенциал России как ведущей космической державы", - сказал посол. По его словам, такое взаимодействие возможно, но при строгом соблюдении международных обязательств России в рамках действующих режимов нераспространения.

https://ria.ru/20211231/raketa-1766259060.html

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космос - риа наука, россия, иран, тегеран (город), москва