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Иран заинтересован в совместных с Россией проектах в космосе, заявил посол
Иран заинтересован в совместных с Россией проектах в космосе, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2022
Иран заинтересован в совместных с Россией проектах в космосе, заявил посол
Тегеран заинтересован в совместных с Москвой проектах в космической сфере, рассчитывает на потенциал России в этой области, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:08
2022-02-08T12:10
космос - риа наука
россия
иран
тегеран (город)
москва
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Тегеран заинтересован в совместных с Москвой проектах в космической сфере, рассчитывает на потенциал России в этой области, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что в ходе его визита в Россию в январе были достигнуты соглашения о расширении оборонного, аэрокосмического и космического сотрудничества между Тегераном и Москвой."Что касается сотрудничества в области освоения космоса, то Иран демонстрирует заинтересованность в реализации совместных проектов, рассчитывая на потенциал России как ведущей космической державы", - сказал посол. По его словам, такое взаимодействие возможно, но при строгом соблюдении международных обязательств России в рамках действующих режимов нераспространения.
https://ria.ru/20211231/raketa-1766259060.html
россия
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космос - риа наука, россия, иран, тегеран (город), москва
12:08 08.02.2022 (обновлено: 12:10 08.02.2022)
 
Иран заинтересован в совместных с Россией проектах в космосе, заявил посол

Посол в Тегеране Джагарян: Иран заинтересован в совместных с Россией космических проектах

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Тегеран заинтересован в совместных с Москвой проектах в космической сфере, рассчитывает на потенциал России в этой области, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что в ходе его визита в Россию в январе были достигнуты соглашения о расширении оборонного, аэрокосмического и космического сотрудничества между Тегераном и Москвой.
"Что касается сотрудничества в области освоения космоса, то Иран демонстрирует заинтересованность в реализации совместных проектов, рассчитывая на потенциал России как ведущей космической державы", - сказал посол. По его словам, такое взаимодействие возможно, но при строгом соблюдении международных обязательств России в рамках действующих режимов нераспространения.
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Космос - РИА НаукаРоссияИранТегеран (город)Москва
 
 
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