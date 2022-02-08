Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771713761.html
В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении
В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении - РИА Новости, 08.02.2022
В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении
В стационарном лечении нуждаются 6,5% пациентов с коронавирусом, большая часть тяжелых пациентов не были вакцинированы, заявил глава Минздрава России Михаил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:18
2022-02-08T16:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768930328_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5a711015fa4be2143391ca38609d0483.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В стационарном лечении нуждаются 6,5% пациентов с коронавирусом, большая часть тяжелых пациентов не были вакцинированы, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Сегодня 6,5% из общего числа болеющих нуждаются в стационарном лечении - это число меньше, чем было в четвёртую волну осеннего периода. Однако за счёт значимого большего числа активных случаев темпы прироста сопоставимы с пиковыми значениями предыдущих периодов", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 во вторник."Хочу отметить, что большая часть самых тяжёлых пациентов как раз не были вакцинированы или имеют тяжёлую хроническую патологию", - добавил министр.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768930328_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_600a09a05b4ee59e4d06bc2207686a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирусы
16:18 08.02.2022
 
В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении

Глава Минздрава Мурашко: 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В стационарном лечении нуждаются 6,5% пациентов с коронавирусом, большая часть тяжелых пациентов не были вакцинированы, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Сегодня 6,5% из общего числа болеющих нуждаются в стационарном лечении - это число меньше, чем было в четвёртую волну осеннего периода. Однако за счёт значимого большего числа активных случаев темпы прироста сопоставимы с пиковыми значениями предыдущих периодов", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 во вторник.
"Хочу отметить, что большая часть самых тяжёлых пациентов как раз не были вакцинированы или имеют тяжёлую хроническую патологию", - добавил министр.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала