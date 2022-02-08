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В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении
В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении - РИА Новости, 08.02.2022
В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении
В стационарном лечении нуждаются 6,5% пациентов с коронавирусом, большая часть тяжелых пациентов не были вакцинированы, заявил глава Минздрава России Михаил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:18
2022-02-08T16:18
2022-02-08T16:18
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михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В стационарном лечении нуждаются 6,5% пациентов с коронавирусом, большая часть тяжелых пациентов не были вакцинированы, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Сегодня 6,5% из общего числа болеющих нуждаются в стационарном лечении - это число меньше, чем было в четвёртую волну осеннего периода. Однако за счёт значимого большего числа активных случаев темпы прироста сопоставимы с пиковыми значениями предыдущих периодов", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 во вторник."Хочу отметить, что большая часть самых тяжёлых пациентов как раз не были вакцинированы или имеют тяжёлую хроническую патологию", - добавил министр.
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РИА Новости
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РИА Новости
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В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении
Глава Минздрава Мурашко: 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении