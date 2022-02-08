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В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении

В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении - РИА Новости, 08.02.2022

В России 6,5% пациентов с COVID-19 нуждаются в стационарном лечении

В стационарном лечении нуждаются 6,5% пациентов с коронавирусом, большая часть тяжелых пациентов не были вакцинированы, заявил глава Минздрава России Михаил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:18

2022-02-08T16:18

2022-02-08T16:18

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россия

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В стационарном лечении нуждаются 6,5% пациентов с коронавирусом, большая часть тяжелых пациентов не были вакцинированы, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Сегодня 6,5% из общего числа болеющих нуждаются в стационарном лечении - это число меньше, чем было в четвёртую волну осеннего периода. Однако за счёт значимого большего числа активных случаев темпы прироста сопоставимы с пиковыми значениями предыдущих периодов", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 во вторник."Хочу отметить, что большая часть самых тяжёлых пациентов как раз не были вакцинированы или имеют тяжёлую хроническую патологию", - добавил министр.

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