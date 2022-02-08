https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771706104.html

В России развернули 16 тысяч коек для детей с COVID-19

В России развернули 16 тысяч коек для детей с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

В России развернули 16 тысяч коек для детей с COVID-19

Порядка 16 тысяч коек развернуто в России для детей с коронавирусом, при этом 26% коечного фонда свободно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:52

2022-02-08T15:52

2022-02-08T15:52

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771465005_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_6d742d71b8cd8ff24369de4a3e09b337.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Порядка 16 тысяч коек развернуто в России для детей с коронавирусом, при этом 26% коечного фонда свободно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, добавив, что детский возраст не является страховкой от заболевания."Сегодня идет также подготовка и развертывание дополнительного коечного фонда: развернуто 16 тысяч коек, при этом свободный коечный фонд составляет 26%", - сказал Мурашко во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По его словам, среди общего числа госпитализированных детей чуть меньше 3% требуют повышенного внимания, в том числе и на койках интенсивной терапии."Все тяжелые дети в обязательном порядке консультируются реанимационными консультативными центрами федерального уровня", - отметил министр."Таким образом, молодой детский возраст сегодня не является страховкой от заболевания, в том числе тяжелого течения. Но медицинские работники в полном объеме оказывают медицинскую помощь", - уточнил Мурашко.

https://ria.ru/20220208/deti-1771700552.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/omikron-1771642474.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко