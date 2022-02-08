https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771706104.html
В России развернули 16 тысяч коек для детей с COVID-19
В России развернули 16 тысяч коек для детей с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
В России развернули 16 тысяч коек для детей с COVID-19
Порядка 16 тысяч коек развернуто в России для детей с коронавирусом, при этом 26% коечного фонда свободно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:52
2022-02-08T15:52
2022-02-08T15:52
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
михаил мурашко
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Порядка 16 тысяч коек развернуто в России для детей с коронавирусом, при этом 26% коечного фонда свободно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, добавив, что детский возраст не является страховкой от заболевания."Сегодня идет также подготовка и развертывание дополнительного коечного фонда: развернуто 16 тысяч коек, при этом свободный коечный фонд составляет 26%", - сказал Мурашко во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По его словам, среди общего числа госпитализированных детей чуть меньше 3% требуют повышенного внимания, в том числе и на койках интенсивной терапии."Все тяжелые дети в обязательном порядке консультируются реанимационными консультативными центрами федерального уровня", - отметил министр."Таким образом, молодой детский возраст сегодня не является страховкой от заболевания, в том числе тяжелого течения. Но медицинские работники в полном объеме оказывают медицинскую помощь", - уточнил Мурашко.
https://ria.ru/20220208/deti-1771700552.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко
В России развернули 16 тысяч коек для детей с COVID-19
В России развернули 16 тысяч коек для детей с COVID-19, 26% коечного фонда свободно