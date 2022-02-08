https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771702554.html

Мурашко рассказал о росте числа пациентов с COVID-19

Мурашко рассказал о росте числа пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Мурашко рассказал о росте числа пациентов с COVID-19

За прошедшую неделю в России число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков возросло в 1,6 раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:37

2022-02-08T15:37

2022-02-08T15:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За прошедшую неделю в России число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков возросло в 1,6 раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6 раза. Мы видим, что вовлечение новых в новых регионах, как раз и в каких-то регионах уже снижение, оно в целом говорит о том, что количество пациентов пока прирастает”, - сказал он.

https://ria.ru/20220208/omikron-1771701736.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил мурашко