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https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771702554.html
Мурашко рассказал о росте числа пациентов с COVID-19
Мурашко рассказал о росте числа пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко рассказал о росте числа пациентов с COVID-19
За прошедшую неделю в России число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков возросло в 1,6 раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:37
2022-02-08T15:37
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За прошедшую неделю в России число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков возросло в 1,6 раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6 раза. Мы видим, что вовлечение новых в новых регионах, как раз и в каких-то регионах уже снижение, оно в целом говорит о том, что количество пациентов пока прирастает”, - сказал он.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил мурашко
15:37 08.02.2022
 
Мурашко рассказал о росте числа пациентов с COVID-19

Число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков за неделю выросло в 1,6 раза

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За прошедшую неделю в России число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков возросло в 1,6 раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6 раза. Мы видим, что вовлечение новых в новых регионах, как раз и в каких-то регионах уже снижение, оно в целом говорит о том, что количество пациентов пока прирастает”, - сказал он.
Попова: более 60% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
 
 
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