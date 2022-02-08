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Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
В резерве Москвы есть 5 тысяч коек для больных коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:17
2022-02-08T15:17
2022-02-08T15:38
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В резерве Москвы есть 5 тысяч коек для больных коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Мы нарастили коечный фонд с запасом, где-то около 5 тысяч коек в стационарах есть в резерве. В этом отношении мы чувствуем себя уверенно", - сказал Собянин на Президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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15:17 08.02.2022 (обновлено: 15:38 08.02.2022)
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
Мэр Москвы Собянин заявил о резерве в пять тысяч коек для больных COVID-19