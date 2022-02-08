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Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19

Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19

В резерве Москвы есть 5 тысяч коек для больных коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:17

2022-02-08T15:17

2022-02-08T15:38

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В резерве Москвы есть 5 тысяч коек для больных коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Мы нарастили коечный фонд с запасом, где-то около 5 тысяч коек в стационарах есть в резерве. В этом отношении мы чувствуем себя уверенно", - сказал Собянин на Президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.

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