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https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771697243.html
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
В резерве Москвы есть 5 тысяч коек для больных коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:17
2022-02-08T15:38
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москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В резерве Москвы есть 5 тысяч коек для больных коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Мы нарастили коечный фонд с запасом, где-то около 5 тысяч коек в стационарах есть в резерве. В этом отношении мы чувствуем себя уверенно", - сказал Собянин на Президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, москва, сергей собянин
15:17 08.02.2022 (обновлено: 15:38 08.02.2022)
 
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19

Мэр Москвы Собянин заявил о резерве в пять тысяч коек для больных COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В резерве Москвы есть 5 тысяч коек для больных коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы нарастили коечный фонд с запасом, где-то около 5 тысяч коек в стационарах есть в резерве. В этом отношении мы чувствуем себя уверенно", - сказал Собянин на Президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
 
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