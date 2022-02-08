https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771696472.html
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.02.2022
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, огромная нагрузка ложится на систему здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:14
2022-02-08T15:14
2022-02-08T15:28
распространение коронавируса
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, огромная нагрузка ложится на систему здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников", - сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.
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михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:14 08.02.2022 (обновлено: 15:28 08.02.2022)
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин
Премьер Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной