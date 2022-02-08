https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771696472.html

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.02.2022

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил Мишустин

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, огромная нагрузка ложится на систему здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:14

2022-02-08T15:14

2022-02-08T15:28

распространение коронавируса

михаил мишустин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, огромная нагрузка ложится на систему здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников", - сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.

https://ria.ru/20220208/vaktsinatsiya-1771699913.html

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