https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771688597.html

Китайские ученые нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты

Китайские ученые нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты - РИА Новости, 08.02.2022

Китайские ученые нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты

Группа ученых Фуданьского университета в Шанхае разработала устройство, позволяющее выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты с точностью ПЦР-теста, следует... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:52

2022-02-08T14:52

2022-02-08T14:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирусы

в мире

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Группа ученых Фуданьского университета в Шанхае разработала устройство, позволяющее выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты с точностью ПЦР-теста, следует из статьи, опубликованной в научном журнале Nature Biomedical Engineering."Мы внедрили электромеханический биосенсор для определения SARS-CoV-2 в интегрированное портативное устройство и показали, что он определяет вирус РНК менее чем за четыре минуты на пробах из носоглотки", - сообщают авторы статьи.По словам исследователей, новое устройство использует микроскопические механические компоненты, которые в сочетании с микроэлектроникой могут преобразовать механические, химические, биологические или другие сенсорные реакции в электрические сигналы. Устройство можно подключить к компьютеру или смартфону.Испытание проводилось на 33 пациентах, у которых ранее был диагностирован COVID-19, и 54 здоровых. Результаты тестирования с помощью нового устройства полностью совпали с результатами, полученными с помощью ПЦР.Ученые отмечают, что новое устройство можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и даже дома.

https://ria.ru/20220207/sport-1771506256.html

https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771297495.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирусы, в мире, китай