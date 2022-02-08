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Китайские ученые нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты
Китайские ученые нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты - РИА Новости, 08.02.2022
Китайские ученые нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты
Группа ученых Фуданьского университета в Шанхае разработала устройство, позволяющее выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты с точностью ПЦР-теста, следует... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:52
2022-02-08T14:52
2022-02-08T14:52
распространение коронавируса
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Группа ученых Фуданьского университета в Шанхае разработала устройство, позволяющее выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты с точностью ПЦР-теста, следует из статьи, опубликованной в научном журнале Nature Biomedical Engineering."Мы внедрили электромеханический биосенсор для определения SARS-CoV-2 в интегрированное портативное устройство и показали, что он определяет вирус РНК менее чем за четыре минуты на пробах из носоглотки", - сообщают авторы статьи.По словам исследователей, новое устройство использует микроскопические механические компоненты, которые в сочетании с микроэлектроникой могут преобразовать механические, химические, биологические или другие сенсорные реакции в электрические сигналы. Устройство можно подключить к компьютеру или смартфону.Испытание проводилось на 33 пациентах, у которых ранее был диагностирован COVID-19, и 54 здоровых. Результаты тестирования с помощью нового устройства полностью совпали с результатами, полученными с помощью ПЦР.Ученые отмечают, что новое устройство можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и даже дома.
https://ria.ru/20220207/sport-1771506256.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирусы, в мире, китай
Китайские ученые нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты
Ученые Фуданьского университета нашли способ выявить COVID-19 менее чем за четыре минуты