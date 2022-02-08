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В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших
В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших - РИА Новости, 08.02.2022
В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших
Число выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:28
2022-02-08T11:28
2022-02-08T11:28
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Число выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Число выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев. Выявлено 12 902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В городе выздоровели 20 673 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За сутки госпитализированы 1 566 человек. На ИВЛ находятся 618 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Уточняется, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 068 597.
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших
В Москве число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Число выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Число выздоровевших от COVID-19 в Москве
за сутки превысило число новых случаев. Выявлено 12 902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В городе выздоровели 20 673 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За сутки госпитализированы 1 566 человек. На ИВЛ находятся 618 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
Уточняется, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 068 597.