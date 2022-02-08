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В России за сутки выздоровели 81 188 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 81 188 человек после COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
В России за сутки выздоровели 81 188 человек после COVID-19
Более 81 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 45,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:02
2022-02-08T11:02
2022-02-08T11:02
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 81 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 45,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 81 188 человек, или на 45,8% больше в сравнении с 7 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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В России за сутки выздоровели 81 188 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 81 188 человек после COVID-19, на 45,8% больше, чем накануне