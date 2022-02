Coldplay и Селена Гомес отпускают любовь в клипе на трек "Let Somebody Go"

https://ria.ru/20220208/klip-1771636571.html

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Участники британской рок-группы Coldplay и певица Селена Гомес представили на YouTube музыкальное видео на совместный трек "Let Somebody Go" из прошлогоднего альбома рокеров "Music Of The Spheres".Клип снял Дэйв Мейерс, который ранее создал для Coldplay и музыкантов из южнокорейской группы BTS ролик на песню "My Universe".И если работа со звездами K-pop и британцами получилась радостная и жизнеутверждающая, то коллаб с Селеной Гомес построен на умиротворяющей лирике и черно-белых красках.На видео между героями Гомес и Крисом Мартином (фронтмен Coldplay) разворачивается настоящая драма. Каждый из них пытается справиться с болью от того, что отпустил любимого человека. В это время фоном звучат слова, описывающие печальное состояние героев: "У нас была такая любовь. Я думал, что она никогда не закончится".За 15 часов с момента релиза ролик набрал на YouTube более двух с половиной миллионов просмотров и 318 тысяч лайков.

