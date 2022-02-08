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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/klip-1771636571.html
Coldplay и Селена Гомес отпускают любовь в клипе на трек "Let Somebody Go"
Coldplay и Селена Гомес отпускают любовь в клипе на трек "Let Somebody Go" - РИА Новости, 08.02.2022
Coldplay и Селена Гомес отпускают любовь в клипе на трек "Let Somebody Go"
Участники британской рок-группы Coldplay и певица Селена Гомес представили на YouTube музыкальное видео на совместный трек "Let Somebody Go" из прошлогоднего... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:03
2022-02-08T13:03
культура
новости культуры
музыка
селена гомес
youtube
coldplay
крис мартин (coldplay)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Участники британской рок-группы Coldplay и певица Селена Гомес представили на YouTube музыкальное видео на совместный трек "Let Somebody Go" из прошлогоднего альбома рокеров "Music Of The Spheres".Клип снял Дэйв Мейерс, который ранее создал для Coldplay и музыкантов из южнокорейской группы BTS ролик на песню "My Universe".И если работа со звездами K-pop и британцами получилась радостная и жизнеутверждающая, то коллаб с Селеной Гомес построен на умиротворяющей лирике и черно-белых красках.На видео между героями Гомес и Крисом Мартином (фронтмен Coldplay) разворачивается настоящая драма. Каждый из них пытается справиться с болью от того, что отпустил любимого человека. В это время фоном звучат слова, описывающие печальное состояние героев: "У нас была такая любовь. Я думал, что она никогда не закончится".За 15 часов с момента релиза ролик набрал на YouTube более двух с половиной миллионов просмотров и 318 тысяч лайков.
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новости культуры, музыка, селена гомес, youtube, coldplay, крис мартин (coldplay)
13:03 08.02.2022
 
Coldplay и Селена Гомес отпускают любовь в клипе на трек "Let Somebody Go"

Coldplay и Селена Гомес представили совместный клип на песню "Let Somebody Go"

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Участники британской рок-группы Coldplay и певица Селена Гомес представили на YouTube музыкальное видео на совместный трек "Let Somebody Go" из прошлогоднего альбома рокеров "Music Of The Spheres".
Клип снял Дэйв Мейерс, который ранее создал для Coldplay и музыкантов из южнокорейской группы BTS ролик на песню "My Universe".
И если работа со звездами K-pop и британцами получилась радостная и жизнеутверждающая, то коллаб с Селеной Гомес построен на умиротворяющей лирике и черно-белых красках.
На видео между героями Гомес и Крисом Мартином (фронтмен Coldplay) разворачивается настоящая драма. Каждый из них пытается справиться с болью от того, что отпустил любимого человека.
В это время фоном звучат слова, описывающие печальное состояние героев: "У нас была такая любовь. Я думал, что она никогда не закончится".
За 15 часов с момента релиза ролик набрал на YouTube более двух с половиной миллионов просмотров и 318 тысяч лайков.
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