https://ria.ru/20220208/klimat-1771730790.html

России надо быть в лидерах по борьбе с изменениями климата, заявил Путин

России надо быть в лидерах по борьбе с изменениями климата, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2022

России надо быть в лидерах по борьбе с изменениями климата, заявил Путин

Нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:18

2022-02-08T17:18

2022-02-08T17:18

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы много раз об этом с вами говорили, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь к своим коллегам из правительства. Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям, и нам безусловно нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию в режиме ВКС.Путин отметил, что для того, чтобы этого не произошло, России надо быть в лидерах по этому направлению.

https://ria.ru/20220128/klimat-1769949771.html

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россия, общество, владимир путин