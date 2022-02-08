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России надо быть в лидерах по борьбе с изменениями климата, заявил Путин
России надо быть в лидерах по борьбе с изменениями климата, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2022
России надо быть в лидерах по борьбе с изменениями климата, заявил Путин
Нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:18
2022-02-08T17:18
2022-02-08T17:18
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нельзя позволить, чтобы неприемлемые варианты по борьбе с изменением климата были навязаны извне, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы много раз об этом с вами говорили, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь к своим коллегам из правительства. Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям, и нам безусловно нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию в режиме ВКС.Путин отметил, что для того, чтобы этого не произошло, России надо быть в лидерах по этому направлению.
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россия, общество, владимир путин
России надо быть в лидерах по борьбе с изменениями климата, заявил Путин
Путин: нельзя, чтобы неприемлемые варианты борьбы с изменением климата были навязаны извне