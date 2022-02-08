В Подмосковье пропал главврач поселковой поликлиники
В Подмосковье пропал главврач поликлиники поселка Обухово Богородского округа
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Богородском округе Подмосковья пропал главный врач поликлиники поселка Обухово Вадим Евдокимов, поиски пока не дали никакой зацепки, сообщил РИА Новости во вторник координатор "Лиза Алерт" Олег Молодовский.
По его словам, 59-летний главный врач ушел из дома утром воскресенья – "родственники думали, что он отправился на работу, но там он не появился". Другой информации больше нет, все остальные данные (в частности, сообщения Telegram-каналов) "были выдуманы кем-то", отметил Молодовский.
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"Родственники обратились в первой половине того же дня и в полицию, и к нам. Вечером 6 февраля был первый выезд. В первый день в поисках участвовали больше 20 добровольцев "ЛизаАлерт", а также местные жители", - добавил Молодовский.
"Мы отрабатываем и городскую местность, и природную среду, ищем свидетелей, ищем вектора возможного перемещения человека, чтобы хотя бы понять направление движения. И мы, и полиция, и СК следят за этой историей. Пока нет никакой зацепки", - отметил собеседник агентства.
Сейчас на месте также работают представители Мособлспаса, полиции и СК, отметил координатор "Лиза Алерт". Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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