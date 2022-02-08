https://ria.ru/20220208/ischeznovenie-1771699007.html

В Подмосковье пропал главврач поселковой поликлиники

В Подмосковье пропал главврач поселковой поликлиники - РИА Новости, 08.02.2022

В Подмосковье пропал главврач поселковой поликлиники

В Богородском округе Подмосковья пропал главный врач поликлиники поселка Обухово Вадим Евдокимов, поиски пока не дали никакой зацепки, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:24

2022-02-08T15:24

2022-02-08T15:24

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Богородском округе Подмосковья пропал главный врач поликлиники поселка Обухово Вадим Евдокимов, поиски пока не дали никакой зацепки, сообщил РИА Новости во вторник координатор "Лиза Алерт" Олег Молодовский.По его словам, 59-летний главный врач ушел из дома утром воскресенья – "родственники думали, что он отправился на работу, но там он не появился". Другой информации больше нет, все остальные данные (в частности, сообщения Telegram-каналов) "были выдуманы кем-то", отметил Молодовский."Родственники обратились в первой половине того же дня и в полицию, и к нам. Вечером 6 февраля был первый выезд. В первый день в поисках участвовали больше 20 добровольцев "ЛизаАлерт", а также местные жители", - добавил Молодовский."Мы отрабатываем и городскую местность, и природную среду, ищем свидетелей, ищем вектора возможного перемещения человека, чтобы хотя бы понять направление движения. И мы, и полиция, и СК следят за этой историей. Пока нет никакой зацепки", - отметил собеседник агентства.Сейчас на месте также работают представители Мособлспаса, полиции и СК, отметил координатор "Лиза Алерт". Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220206/poiski-1771286681.html

https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), поисковый отряд "лиза алерт"