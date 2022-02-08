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В Подмосковье пропал главврач поселковой поликлиники
В Подмосковье пропал главврач поселковой поликлиники - РИА Новости, 08.02.2022
В Подмосковье пропал главврач поселковой поликлиники
В Богородском округе Подмосковья пропал главный врач поликлиники поселка Обухово Вадим Евдокимов, поиски пока не дали никакой зацепки, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:24
2022-02-08T15:24
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Богородском округе Подмосковья пропал главный врач поликлиники поселка Обухово Вадим Евдокимов, поиски пока не дали никакой зацепки, сообщил РИА Новости во вторник координатор "Лиза Алерт" Олег Молодовский.По его словам, 59-летний главный врач ушел из дома утром воскресенья – "родственники думали, что он отправился на работу, но там он не появился". Другой информации больше нет, все остальные данные (в частности, сообщения Telegram-каналов) "были выдуманы кем-то", отметил Молодовский."Родственники обратились в первой половине того же дня и в полицию, и к нам. Вечером 6 февраля был первый выезд. В первый день в поисках участвовали больше 20 добровольцев "ЛизаАлерт", а также местные жители", - добавил Молодовский."Мы отрабатываем и городскую местность, и природную среду, ищем свидетелей, ищем вектора возможного перемещения человека, чтобы хотя бы понять направление движения. И мы, и полиция, и СК следят за этой историей. Пока нет никакой зацепки", - отметил собеседник агентства.Сейчас на месте также работают представители Мособлспаса, полиции и СК, отметил координатор "Лиза Алерт". Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220206/poiski-1771286681.html
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), поисковый отряд "лиза алерт"
15:24 08.02.2022
 
В Подмосковье пропал главврач поселковой поликлиники

В Подмосковье пропал главврач поликлиники поселка Обухово Богородского округа

© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Богородском округе Подмосковья пропал главный врач поликлиники поселка Обухово Вадим Евдокимов, поиски пока не дали никакой зацепки, сообщил РИА Новости во вторник координатор "Лиза Алерт" Олег Молодовский.
По его словам, 59-летний главный врач ушел из дома утром воскресенья – "родственники думали, что он отправился на работу, но там он не появился". Другой информации больше нет, все остальные данные (в частности, сообщения Telegram-каналов) "были выдуманы кем-то", отметил Молодовский.
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В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции
"Родственники обратились в первой половине того же дня и в полицию, и к нам. Вечером 6 февраля был первый выезд. В первый день в поисках участвовали больше 20 добровольцев "ЛизаАлерт", а также местные жители", - добавил Молодовский.
"Мы отрабатываем и городскую местность, и природную среду, ищем свидетелей, ищем вектора возможного перемещения человека, чтобы хотя бы понять направление движения. И мы, и полиция, и СК следят за этой историей. Пока нет никакой зацепки", - отметил собеседник агентства.
Сейчас на месте также работают представители Мособлспаса, полиции и СК, отметил координатор "Лиза Алерт". Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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