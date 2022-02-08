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СМИ: Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году
СМИ: Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году - РИА Новости, 08.02.2022
СМИ: Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году
Министерство экономического развития России пересмотрело прогноз по темпам инфляции в текущем году в пользу повышения до 5,9%, сообщает газета "Ведомости" со... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T06:02
2022-02-08T10:24
экономика
россия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство экономического развития России пересмотрело прогноз по темпам инфляции в текущем году в пользу повышения до 5,9%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.Такие сведения, как утверждается в публикации, подтвердил источник, близкий к правительству.Это произошло после того, как Владимир Путин осенью 2021 года поручил правительству до начала февраля уточнить прогноз социально-экономического развития, включающий рост цен, и изучить пересмотр основных параметров бюджета.Пересмотренный прогноз, по информации "Ведомостей", уже передан в правительство. По утверждению другого источника, хотя он и сформирован, его параметры довольно гибкие и во многом зависят от конъюнктуры.По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 28 января составила 8,82% против 8,64% неделей ранее, а в период с 22 по 28 января — 0,19% против 0,22%. С начала года цены выросли на 1,07%.Сейчас этот показатель в годовом выражении находится на самых высоких значениях с января 2016 года (тогда он достигал значения в 9,8%). Консенсус-прогноз, разработанный РИА Новости на основе опроса аналитиков, предполагает, что рост цен в феврале 2022 года будет оставаться вблизи многолетних максимумов и составит 8,7% в годовом выражении.Российские власти ждут, что в 2022 году рост цен удастся обуздать. Так, ЦБ рассчитывает на снижение инфляции к концу года до 4—4,5%, Минэкономразвития — до целевого показателя в 4%.
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экономика, россия
06:02 08.02.2022 (обновлено: 10:24 08.02.2022)
 
СМИ: Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году

"Ведомости": Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году до 5,9%

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство экономического развития России пересмотрело прогноз по темпам инфляции в текущем году в пользу повышения до 5,9%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Такие сведения, как утверждается в публикации, подтвердил источник, близкий к правительству.

"Минэк повысил прогноз по темпам инфляции в 2022 году с четырех до 5,9%", — пишет издание.

Это произошло после того, как Владимир Путин осенью 2021 года поручил правительству до начала февраля уточнить прогноз социально-экономического развития, включающий рост цен, и изучить пересмотр основных параметров бюджета.
Пересмотренный прогноз, по информации "Ведомостей", уже передан в правительство. По утверждению другого источника, хотя он и сформирован, его параметры довольно гибкие и во многом зависят от конъюнктуры.
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19 января, 12:53
В Кремле назвали уровень инфляции неприемлемым
По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 28 января составила 8,82% против 8,64% неделей ранее, а в период с 22 по 28 января — 0,19% против 0,22%. С начала года цены выросли на 1,07%.
Сейчас этот показатель в годовом выражении находится на самых высоких значениях с января 2016 года (тогда он достигал значения в 9,8%). Консенсус-прогноз, разработанный РИА Новости на основе опроса аналитиков, предполагает, что рост цен в феврале 2022 года будет оставаться вблизи многолетних максимумов и составит 8,7% в годовом выражении.

Российские власти ждут, что в 2022 году рост цен удастся обуздать. Так, ЦБ рассчитывает на снижение инфляции к концу года до 4—4,5%, Минэкономразвития — до целевого показателя в 4%.
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