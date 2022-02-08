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Культура
https://ria.ru/20220208/holland-1771469132.html
Том Холланд признался, почему ему было трудно играть в ленте по Uncharted
Том Холланд признался, почему ему было трудно играть в ленте по Uncharted - РИА Новости, 08.02.2022
Том Холланд признался, почему ему было трудно играть в ленте по Uncharted
Том Холланд признался, почему ему было трудно играть в приключенческом боевике "Анчартед: На картах не значится". Об этом он рассказал в интервью The Hollywood... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:06
2022-02-08T01:06
культура
новости культуры
кино и сериалы
том холланд
брайан крэнстон
марк уолберг
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Том Холланд признался, почему ему было трудно играть в приключенческом боевике "Анчартед: На картах не значится". Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reported. "Анчартед: на картах не значится" снят по мотивам одноименной видеоигры. Персонаж Холланда отправляется на поиски древнего клада стоимостью около пяти миллиардов долларов. Компанию ему составляет охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг).В фильме также снимались Антонио Бандерас, София Тейлор Али, Тати Габриэль, Патрисия Меден, Брайан Крэнстон и другие. Режиссер — Рубен Фляйшер ("Zомбилэнд: Контрольный выстрел", "Веном").Том Холланд известен по ролям Человека-паука в блокбастерах Marvel, Тодда Хьюитта в "Поступи хаоса" и другим. В российский прокат боевик "Анчартед: на картах не значится" выйдет 10 февраля.
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новости культуры, кино и сериалы, том холланд, брайан крэнстон, марк уолберг, антонио бандерас
01:06 08.02.2022
 
Том Холланд признался, почему ему было трудно играть в ленте по Uncharted

Том Холланд раскрыл, почему ему было трудно играть в "Анчартед: На картах не значится"

© SonyPicturesRU/YoutubeКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
Кадр из фильма Анчартед: на картах не значится
© SonyPicturesRU/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Том Холланд признался, почему ему было трудно играть в приключенческом боевике "Анчартед: На картах не значится". Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reported.

"Одной из самых сложных вещей при работе над моим персонажем было сыграть "крутого парня". Так уж сложилось, что я всегда исполнял роли аутсайдеров, у которых мало друзей и они совсем не крутые. Нейтан Дрейк — их полная противоположность. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому и чувствовать себя комфортно, воплощая его образ", — признался Холланд.

"Анчартед: на картах не значится" снят по мотивам одноименной видеоигры. Персонаж Холланда отправляется на поиски древнего клада стоимостью около пяти миллиардов долларов. Компанию ему составляет охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг).
В фильме также снимались Антонио Бандерас, София Тейлор Али, Тати Габриэль, Патрисия Меден, Брайан Крэнстон и другие. Режиссер — Рубен Фляйшер ("Zомбилэнд: Контрольный выстрел", "Веном").
Том Холланд известен по ролям Человека-паука в блокбастерах Marvel,
Тодда Хьюитта в "Поступи хаоса" и другим.
В российский прокат боевик "Анчартед: на картах не значится" выйдет 10 февраля.
Кадр из трейлера Анчартед: на картах не значится
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КультураНовости культурыКино и сериалыТом ХолландБрайан КрэнстонМарк УолбергАнтонио Бандерас
 
 
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