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Тверские власти выделят гранты на реализацию в регионе экопроектов
Тверские власти выделят гранты на реализацию в регионе экопроектов - РИА Новости, 08.02.2022
Тверские власти выделят гранты на реализацию в регионе экопроектов
Власти Тверской области готовы ускорить реализацию в регионе проектов по по сокращению и предотвращению выбросов, увеличению поглощения парниковых газов,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:01
2022-02-08T14:01
2022-02-08T14:00
тверская область
тверская область
экономика
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 фев – РИА Новости. Власти Тверской области готовы ускорить реализацию в регионе проектов по по сокращению и предотвращению выбросов, увеличению поглощения парниковых газов, сообщил губернатор области Игорь Руденя.По информации пресс-службы областного правительства, глава региона предложил ввести новые направления грантовой поддержки для софинансирования направлений упомянутой работы.На встрече обсуждались перспективы реализации на территории региона экологических и климатических проектов, а также поддержка компаний и структур, которые уже реализуют ESG-принципы в организации производственных и управленческих процессов.Руденя обозначил основные направления реализации в регионе климатических проектов – использование природной экосистемы Тверской области для снижения выбросов парниковых газов и ESG-принципов в агропромышленном комплексе.
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тверская область, экономика, игорь руденя
ТВЕРЬ, 8 фев – РИА Новости. Власти Тверской области готовы ускорить реализацию в регионе проектов по по сокращению и предотвращению выбросов, увеличению поглощения парниковых газов, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
По информации пресс-службы областного правительства, глава региона предложил ввести новые направления грантовой поддержки для софинансирования направлений упомянутой работы.
"В течение месяца мы рассмотрим предложения по присуждению грантов, которые мы сможем выделить для компаний или федеральных структур, которые работают на нашей территории. Благодаря этому, мы сможем ежегодно выдавать гранты до 2030 года. Первую поддержку мы готовы оказать уже в этом году", – сказал Руденя на встрече с представителями ведущих вузов региона и предпринимательского сообщества, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи.
На встрече обсуждались перспективы реализации на территории региона экологических и климатических проектов, а также поддержка компаний и структур, которые уже реализуют ESG-принципы в организации производственных и управленческих процессов.
Руденя обозначил основные направления реализации в регионе климатических проектов – использование природной экосистемы Тверской области
для снижения выбросов парниковых газов и ESG-принципов в агропромышленном комплексе.