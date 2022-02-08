Тверские власти выделят гранты на реализацию в регионе экопроектов

"В течение месяца мы рассмотрим предложения по присуждению грантов, которые мы сможем выделить для компаний или федеральных структур, которые работают на нашей территории. Благодаря этому, мы сможем ежегодно выдавать гранты до 2030 года. Первую поддержку мы готовы оказать уже в этом году", – сказал Руденя на встрече с представителями ведущих вузов региона и предпринимательского сообщества, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи.