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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220208/gosperevorot-1771643695.html
Лукашенко оценил стоимость попытки госпереворота в Белоруссии
Лукашенко оценил стоимость попытки госпереворота в Белоруссии - РИА Новости, 08.02.2022
Лукашенко оценил стоимость попытки госпереворота в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в Белоруссии было потрачено более шести миллиардов долларов. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:56
2022-02-08T11:56
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в Белоруссии было потрачено более шести миллиардов долларов."Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам - то, что мы могли отследить, - больше $6 млрд. Для Беларуси это заоблачная цена", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.По его мнению, "те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей", что они и делают.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:56 08.02.2022
 
Лукашенко оценил стоимость попытки госпереворота в Белоруссии

Лукашенко: на попытку госпереворота в Белоруссии потратили более шести миллиардов долларов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в Белоруссии было потрачено более шести миллиардов долларов.
"Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам - то, что мы могли отследить, - больше $6 млрд. Для Беларуси это заоблачная цена", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
По его мнению, "те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей", что они и делают.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
11:23
Лукашенко опроверг информацию о направлении белорусских военных в Сирию
 
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