https://ria.ru/20220208/gosperevorot-1771643695.html

Лукашенко оценил стоимость попытки госпереворота в Белоруссии

Лукашенко оценил стоимость попытки госпереворота в Белоруссии - РИА Новости, 08.02.2022

Лукашенко оценил стоимость попытки госпереворота в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в Белоруссии было потрачено более шести миллиардов долларов. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:56

2022-02-08T11:56

2022-02-08T11:56

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в Белоруссии было потрачено более шести миллиардов долларов."Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам - то, что мы могли отследить, - больше $6 млрд. Для Беларуси это заоблачная цена", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.По его мнению, "те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей", что они и делают.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220208/voennye-1771628488.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко