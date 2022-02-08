https://ria.ru/20220208/glavvrach-1771708236.html

В Подмосковье СК начал проверку после исчезновения главврача поликлиники

В Подмосковье СК начал проверку после исчезновения главврача поликлиники - РИА Новости, 08.02.2022

В Подмосковье СК начал проверку после исчезновения главврача поликлиники

Следователи начали проверку после безвестного исчезновения главного врача поликлиники поселка Обухово Вадима Евдокимова, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:57

2022-02-08T15:57

2022-02-08T15:57

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи начали проверку после безвестного исчезновения главного врача поликлиники поселка Обухово Вадима Евдокимова, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее координатор "Лиза Алерт" Олег Молодовский сообщил РИА Новости, что поиски 59-летнего главного врача, который ушел из дома утром воскресенья, пока не дали результата. Он также рассказал, что родственники пропавшего думали, что Евдокимов ушел на работу, однако там он так и не появился. По словам Молодовского, все остальные данные, в частности сообщения Telegram-каналов, "были выдуманы кем-то"."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения жителя Обухова", - сказала Врадий.

https://ria.ru/20220208/deti-1771644005.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия