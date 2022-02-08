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https://ria.ru/20220208/geopolitika-1771727567.html
Франция и Германия "кинут" Байдена ради отношений с Россией
Express: Франция и Германия "кинут" Байдена, чтобы не ссориться с Россией - РИА Новости, 08.02.2022
Франция и Германия "кинут" Байдена ради отношений с Россией
Франция и Германия не готовы противостоять России и не разделяют риторику президента США Джо Байдена в отношении Москвы, заявил Express бывший сотрудник... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:07
2022-02-08T18:08
политика
сергей лавров
джо байден
владимир путин
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франция
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Франция и Германия не готовы противостоять России и не разделяют риторику президента США Джо Байдена в отношении Москвы, заявил Express бывший сотрудник конгресса и эксперт в сфере геополитики Брэндон Вайхерт.Как отметил Вайхерт, Франция и Германия, помимо прочего, зависят от поставок энергоносителей из России, поэтому не хотели бы вводить суровые ограничительные меры, как того требует Байден.По мнению бывшего сотрудника конгресса, два ключевых союзника обязательно "кинут Америку под автобус", если противостояние США и России усилится. Это позволит Парижу ослабить влияние Вашингтона на европейские дела, уверен он.Накануне в Москве состоялись переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры обсудили вопросы безопасности в Европе и выполнение Украиной Минских соглашений. Параллельно канцлер Германии Олаф Шольц встречался в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Стороны поговорили о двусторонних отношениях, украинском кризисе, борьбе с пандемией коронавируса и защите климата.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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политика, сергей лавров, джо байден, владимир путин, россия, франция, сша, украина
17:07 08.02.2022 (обновлено: 18:08 08.02.2022)
 
Express: Франция и Германия "кинут" Байдена, чтобы не ссориться с Россией

Эксперт Express Вайхерт: Франция и Германия "кинут" президента США Байдена ради России

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Франция и Германия не готовы противостоять России и не разделяют риторику президента США Джо Байдена в отношении Москвы, заявил Express бывший сотрудник конгресса и эксперт в сфере геополитики Брэндон Вайхерт.
"Париж и Берлин не решаются слишком увязнуть <…> в борьбе за Украину. Обе страны боятся превращения в прифронтовые территории в возобновившейся холодной войне между Москвой и Вашингтоном", — полагает аналитик.
Как отметил Вайхерт, Франция и Германия, помимо прочего, зависят от поставок энергоносителей из России, поэтому не хотели бы вводить суровые ограничительные меры, как того требует Байден.
По мнению бывшего сотрудника конгресса, два ключевых союзника обязательно "кинут Америку под автобус", если противостояние США и России усилится. Это позволит Парижу ослабить влияние Вашингтона на европейские дела, уверен он.
Ракетные испытания ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
15:27
Украина получила от Британии ракеты для "войны" с российским флотом
Накануне в Москве состоялись переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры обсудили вопросы безопасности в Европе и выполнение Украиной Минских соглашений. Параллельно канцлер Германии Олаф Шольц встречался в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Стороны поговорили о двусторонних отношениях, украинском кризисе, борьбе с пандемией коронавируса и защите климата.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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ПолитикаСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинРоссияФранцияСШАУкраина
 
 
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