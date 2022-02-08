https://ria.ru/20220208/geopolitika-1771727567.html

Франция и Германия "кинут" Байдена ради отношений с Россией

Express: Франция и Германия "кинут" Байдена, чтобы не ссориться с Россией - РИА Новости, 08.02.2022

Франция и Германия "кинут" Байдена ради отношений с Россией

Франция и Германия не готовы противостоять России и не разделяют риторику президента США Джо Байдена в отношении Москвы, заявил Express бывший сотрудник... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:07

2022-02-08T17:07

2022-02-08T18:08

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сергей лавров

джо байден

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Франция и Германия не готовы противостоять России и не разделяют риторику президента США Джо Байдена в отношении Москвы, заявил Express бывший сотрудник конгресса и эксперт в сфере геополитики Брэндон Вайхерт.Как отметил Вайхерт, Франция и Германия, помимо прочего, зависят от поставок энергоносителей из России, поэтому не хотели бы вводить суровые ограничительные меры, как того требует Байден.По мнению бывшего сотрудника конгресса, два ключевых союзника обязательно "кинут Америку под автобус", если противостояние США и России усилится. Это позволит Парижу ослабить влияние Вашингтона на европейские дела, уверен он.Накануне в Москве состоялись переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры обсудили вопросы безопасности в Европе и выполнение Украиной Минских соглашений. Параллельно канцлер Германии Олаф Шольц встречался в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Стороны поговорили о двусторонних отношениях, украинском кризисе, борьбе с пандемией коронавируса и защите климата.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220208/rakety-1771700343.html

https://ria.ru/20220208/davlenie-1771730626.html

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политика, сергей лавров, джо байден, владимир путин, россия, франция, сша, украина