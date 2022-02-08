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Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"
Telegraph: Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.02.2022
Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2", пишет обозреватель британской Telegraph Ник Аллен. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T20:25
2022-02-08T21:58
политика
сша
россия
нато
германия
джо байден
олаф шольц
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2", пишет обозреватель британской Telegraph Ник Аллен.По словам Аллена, немецкий лидер "выглядел раздраженным и закатил глаза", когда его попросили упомянуть "Северный поток — 2" в контексте антироссийских санкций. Германия не на той же волне, что и США, и расхождение во взглядах может увеличиться после этого совместного выступления, предположил колумнист."Байден открыто пообещал положить конец трубопроводу, у Шольца не было причин не сказать то же самое. Если только он не совсем согласен с коллегой", — подытожил автор.Накануне в Вашингтоне прошли переговоры канцлера Германии с президентом США, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата.В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против "Северного потока — 2". Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.
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политика, сша, россия, нато, германия, джо байден, олаф шольц, северный поток — 2
20:25 08.02.2022 (обновлено: 21:58 08.02.2022)
 
Telegraph: Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"

Telegraph: Байден и Шольц разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Alex BrandonКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2", пишет обозреватель британской Telegraph Ник Аллен.

"Господин Шольц <…> нашел около дюжины разных способов сказать, что "НАТО едина", но ни разу публично не поддержал Байдена, обещавшего перекрыть российский газопровод в случае эскалации конфликта на Украине", — говорится в статье.

По словам Аллена, немецкий лидер "выглядел раздраженным и закатил глаза", когда его попросили упомянуть "Северный поток — 2" в контексте антироссийских санкций. Германия не на той же волне, что и США, и расхождение во взглядах может увеличиться после этого совместного выступления, предположил колумнист.
"Байден открыто пообещал положить конец трубопроводу, у Шольца не было причин не сказать то же самое. Если только он не совсем согласен с коллегой", — подытожил автор.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 17:07
Express: Франция и Германия "кинут" Байдена, чтобы не ссориться с Россией
Накануне в Вашингтоне прошли переговоры канцлера Германии с президентом США, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата.
В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против "Северного потока — 2". Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.
 
ПолитикаСШАРоссияНАТОГерманияДжо БайденОлаф ШольцСеверный поток — 2
 
 
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