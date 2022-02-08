20:25 08.02.2022 (обновлено: 21:58 08.02.2022)
Telegraph: Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"
Telegraph: Байден и Шольц разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"
© AP Photo / Alex BrandonКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2", пишет обозреватель британской Telegraph Ник Аллен.
"Господин Шольц <…> нашел около дюжины разных способов сказать, что "НАТО едина", но ни разу публично не поддержал Байдена, обещавшего перекрыть российский газопровод в случае эскалации конфликта на Украине", — говорится в статье.
По словам Аллена, немецкий лидер "выглядел раздраженным и закатил глаза", когда его попросили упомянуть "Северный поток — 2" в контексте антироссийских санкций. Германия не на той же волне, что и США, и расхождение во взглядах может увеличиться после этого совместного выступления, предположил колумнист.
"Байден открыто пообещал положить конец трубопроводу, у Шольца не было причин не сказать то же самое. Если только он не совсем согласен с коллегой", — подытожил автор.
Накануне в Вашингтоне прошли переговоры канцлера Германии с президентом США, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата.
В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против "Северного потока — 2". Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.