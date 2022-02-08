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Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"

Telegraph: Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.02.2022

Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2", пишет обозреватель британской Telegraph Ник Аллен. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T20:25

2022-02-08T20:25

2022-02-08T21:58

политика

сша

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олаф шольц

северный поток — 2

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2", пишет обозреватель британской Telegraph Ник Аллен.По словам Аллена, немецкий лидер "выглядел раздраженным и закатил глаза", когда его попросили упомянуть "Северный поток — 2" в контексте антироссийских санкций. Германия не на той же волне, что и США, и расхождение во взглядах может увеличиться после этого совместного выступления, предположил колумнист."Байден открыто пообещал положить конец трубопроводу, у Шольца не было причин не сказать то же самое. Если только он не совсем согласен с коллегой", — подытожил автор.Накануне в Вашингтоне прошли переговоры канцлера Германии с президентом США, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата.В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против "Северного потока — 2". Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.

https://ria.ru/20220208/geopolitika-1771727567.html

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политика, сша, россия, нато, германия, джо байден, олаф шольц, северный поток — 2