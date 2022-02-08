https://ria.ru/20220208/gazoprovod-1771577001.html

Байден пригрозил "положить конец" "Северному потоку — 2"

Байден пригрозил "положить конец" "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.02.2022

Байден пригрозил "положить конец" "Северному потоку — 2"

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины "положить РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:15

2022-02-08T01:15

2022-02-08T07:45

в мире

россия

сша

нато

северный поток — 2

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины "положить конец" газопроводу "Северный поток — 2".На уточняющий вопрос журналистки о том, как именно глава Белого дома намерен этого добиться, с учетом того, что дальнейшую судьбу газопровода определяют не США, а Германия, тот ответил: "Я обещаю вам, что мы сможем это сделать".Байден также выступил с утверждением, что США смогут компенсировать Европе значительную часть российского газа в случае перебоев с поставками. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что считает дипломатию наилучшим способом разрешить сложившуюся напряженность между Россией и странами Запада вокруг Украины.Шольц, со своей стороны, пригрозил России жесткими и масштабными санкциями. "Ясно, что мы хорошо подготовлены. Это будут масштабные меры... И мы примем эти шаги, все необходимые шаги. Можете быть спокойны, не будет мер, в отношении которых мы бы реагировали по-разному. Мы выступим сплоченно и сообща", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220207/bayden-1771508943.html

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771512673.html

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в мире, россия, сша, нато, северный поток — 2, дмитрий песков, санкции в отношении россии