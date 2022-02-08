Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
Глава МИД Италии Ди Майо назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
РИМ, 8 фев – РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток 2" "объективно ослабляет позиции" Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Европы этим энергоресурсом, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"На этой напряженности отражается еще и энергетическая динамика, важный центр которой находится на Украине. Евросоюз и Великобритания импортируют 40% своего газа из России, но Москва также сильно зависит от доходов от экспорта энергоносителей, и Европа является ее лучшим рынком. "Северный поток 2" предлагает Германии альтернативный маршрут, но все равно связанный с российскими поставками. Газопровод, разрешительные процедуры которого приостановлены, объективно ослабляет позиции Киева с точки зрения соглашения по поставкам и транзиту российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году", - заявил Ди Майо.
"Москва с "Северным потоком 2" может сохранить поставки в Европу, сократив при этом транзит в Украину, которая получает существенный доход для экономики от транзита. Отсюда ее опасения, которые разделяют другие страны, США и партнеры из Прибалтики и Восточной Европы – оказаться в стороне от основного маршрута российского газа в Европу. Таким образом, Москва остается незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе", - сказал министр.
РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
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