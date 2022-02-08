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Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу - РИА Новости, 08.02.2022
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
Запуск газопровода "Северный поток 2" "объективно ослабляет позиции" Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:37
2022-02-08T16:37
россия
восточная европа
киев
евросоюз
северный поток — 2
в мире
италия
луиджи ди майо
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РИМ, 8 фев – РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток 2" "объективно ослабляет позиции" Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Европы этим энергоресурсом, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Во вторник он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по иностранным делам Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации на границе России и Украины."На этой напряженности отражается еще и энергетическая динамика, важный центр которой находится на Украине. Евросоюз и Великобритания импортируют 40% своего газа из России, но Москва также сильно зависит от доходов от экспорта энергоносителей, и Европа является ее лучшим рынком. "Северный поток 2" предлагает Германии альтернативный маршрут, но все равно связанный с российскими поставками. Газопровод, разрешительные процедуры которого приостановлены, объективно ослабляет позиции Киева с точки зрения соглашения по поставкам и транзиту российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году", - заявил Ди Майо."Москва с "Северным потоком 2" может сохранить поставки в Европу, сократив при этом транзит в Украину, которая получает существенный доход для экономики от транзита. Отсюда ее опасения, которые разделяют другие страны, США и партнеры из Прибалтики и Восточной Европы – оказаться в стороне от основного маршрута российского газа в Европу. Таким образом, Москва остается незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе", - сказал министр.РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html
россия
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киев
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россия, восточная европа, киев, евросоюз, северный поток — 2, в мире, италия, луиджи ди майо
16:37 08.02.2022
 
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу

Глава МИД Италии Ди Майо назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
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РИМ, 8 фев – РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток 2" "объективно ослабляет позиции" Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Европы этим энергоресурсом, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Во вторник он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по иностранным делам Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации на границе России и Украины.
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1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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"На этой напряженности отражается еще и энергетическая динамика, важный центр которой находится на Украине. Евросоюз и Великобритания импортируют 40% своего газа из России, но Москва также сильно зависит от доходов от экспорта энергоносителей, и Европа является ее лучшим рынком. "Северный поток 2" предлагает Германии альтернативный маршрут, но все равно связанный с российскими поставками. Газопровод, разрешительные процедуры которого приостановлены, объективно ослабляет позиции Киева с точки зрения соглашения по поставкам и транзиту российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году", - заявил Ди Майо.
"Москва с "Северным потоком 2" может сохранить поставки в Европу, сократив при этом транзит в Украину, которая получает существенный доход для экономики от транзита. Отсюда ее опасения, которые разделяют другие страны, США и партнеры из Прибалтики и Восточной Европы – оказаться в стороне от основного маршрута российского газа в Европу. Таким образом, Москва остается незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе", - сказал министр.
РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 16:28
Bloomberg: Европа не нашла замену российскому газу
 
РоссияВосточная ЕвропаКиевЕвросоюзСеверный поток — 2В миреИталияЛуиджи Ди Майо
 
 
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