https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html

Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу

Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу - РИА Новости, 08.02.2022

Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу

Запуск газопровода "Северный поток 2" "объективно ослабляет позиции" Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:37

2022-02-08T16:37

2022-02-08T16:37

россия

восточная европа

киев

евросоюз

северный поток — 2

в мире

италия

луиджи ди майо

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РИМ, 8 фев – РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток 2" "объективно ослабляет позиции" Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Европы этим энергоресурсом, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Во вторник он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по иностранным делам Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации на границе России и Украины."На этой напряженности отражается еще и энергетическая динамика, важный центр которой находится на Украине. Евросоюз и Великобритания импортируют 40% своего газа из России, но Москва также сильно зависит от доходов от экспорта энергоносителей, и Европа является ее лучшим рынком. "Северный поток 2" предлагает Германии альтернативный маршрут, но все равно связанный с российскими поставками. Газопровод, разрешительные процедуры которого приостановлены, объективно ослабляет позиции Киева с точки зрения соглашения по поставкам и транзиту российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году", - заявил Ди Майо."Москва с "Северным потоком 2" может сохранить поставки в Европу, сократив при этом транзит в Украину, которая получает существенный доход для экономики от транзита. Отсюда ее опасения, которые разделяют другие страны, США и партнеры из Прибалтики и Восточной Европы – оказаться в стороне от основного маршрута российского газа в Европу. Таким образом, Москва остается незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе", - сказал министр.РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html

россия

восточная европа

киев

италия

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россия, восточная европа, киев, евросоюз, северный поток — 2, в мире, италия, луиджи ди майо