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Во Франции раскритиковали политику Евросоюза относительно России
Во Франции раскритиковали политику Евросоюза относительно России - РИА Новости, 08.02.2022
Во Франции раскритиковали политику Евросоюза относительно России
Европа должна была сблизиться с Россией и установить с ней хорошие отношения, а не бросать ее в объятия Китая, считает кандидат в президенты Франции от правой... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:26
2022-02-08T15:26
в мире
эммануэль макрон
франция
марин ле пен
россия
владимир путин
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европа должна была сблизиться с Россией и установить с ней хорошие отношения, а не бросать ее в объятия Китая, считает кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Европа смотрела на Россию как на врага. Я думаю, что Россия - европейская страна. Необходимо было попытаться сблизить Россию и Европу, чем бросать Россию в объятия Китая, рискуя появлением "империи общих интересов" между РФ и Китаем... И история, и культура - все нас подталкивало к тому, чтобы иметь хорошие отношения с РФ. Когда есть хорошие отношения, тогда можно иметь и влияние", - сказала Ле Пен в эфире Franceinfo.По ее словам, когда отношения такие плохие, как сейчас, сложно в любой момент взять и приехать в Россию, чтобы урегулировать конфликт и сразу добиться деэскалации, имея в виду визит Макрона в Москву."Если бы была президентом, я бы не допустила таких ледяных отношений, какие есть сейчас у Макрона с Путиным", - добавила политик. В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта на Украине и открыв новые перспективы.
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в мире, эммануэль макрон, франция, марин ле пен, россия, владимир путин
15:26 08.02.2022
 
Во Франции раскритиковали политику Евросоюза относительно России

Марин Ле Пен: Европа должна была сблизиться с Россией, а не бросать ее в объятия Китая

© AP Photo / Michel SpinglerКандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции от правой партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Michel Spingler
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европа должна была сблизиться с Россией и установить с ней хорошие отношения, а не бросать ее в объятия Китая, считает кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Европа смотрела на Россию как на врага. Я думаю, что Россия - европейская страна. Необходимо было попытаться сблизить Россию и Европу, чем бросать Россию в объятия Китая, рискуя появлением "империи общих интересов" между РФ и Китаем... И история, и культура - все нас подталкивало к тому, чтобы иметь хорошие отношения с РФ. Когда есть хорошие отношения, тогда можно иметь и влияние", - сказала Ле Пен в эфире Franceinfo.
По ее словам, когда отношения такие плохие, как сейчас, сложно в любой момент взять и приехать в Россию, чтобы урегулировать конфликт и сразу добиться деэскалации, имея в виду визит Макрона в Москву.
"Если бы была президентом, я бы не допустила таких ледяных отношений, какие есть сейчас у Макрона с Путиным", - добавила политик.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Путин поставил Макрона перед выбором
В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта на Украине и открыв новые перспективы.
 
В миреЭммануэль МакронФранцияМарин Ле ПенРоссияВладимир Путин
 
 
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