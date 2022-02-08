Во Франции раскритиковали политику Евросоюза относительно России
Марин Ле Пен: Европа должна была сблизиться с Россией, а не бросать ее в объятия Китая
© AP Photo / Michel SpinglerКандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
© AP Photo / Michel Spingler
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европа должна была сблизиться с Россией и установить с ней хорошие отношения, а не бросать ее в объятия Китая, считает кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Европа смотрела на Россию как на врага. Я думаю, что Россия - европейская страна. Необходимо было попытаться сблизить Россию и Европу, чем бросать Россию в объятия Китая, рискуя появлением "империи общих интересов" между РФ и Китаем... И история, и культура - все нас подталкивало к тому, чтобы иметь хорошие отношения с РФ. Когда есть хорошие отношения, тогда можно иметь и влияние", - сказала Ле Пен в эфире Franceinfo.
По ее словам, когда отношения такие плохие, как сейчас, сложно в любой момент взять и приехать в Россию, чтобы урегулировать конфликт и сразу добиться деэскалации, имея в виду визит Макрона в Москву.
"Если бы была президентом, я бы не допустила таких ледяных отношений, какие есть сейчас у Макрона с Путиным", - добавила политик.
В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта на Украине и открыв новые перспективы.