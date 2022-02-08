https://ria.ru/20220208/frantsiya-1771699367.html

Во Франции раскритиковали политику Евросоюза относительно России

Во Франции раскритиковали политику Евросоюза относительно России - РИА Новости, 08.02.2022

Во Франции раскритиковали политику Евросоюза относительно России

Европа должна была сблизиться с Россией и установить с ней хорошие отношения, а не бросать ее в объятия Китая, считает кандидат в президенты Франции от правой... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:26

2022-02-08T15:26

2022-02-08T15:26

в мире

эммануэль макрон

франция

марин ле пен

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/98/1496309881_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_f6ec84b5b2281145bfbe036ce941974a.jpg

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европа должна была сблизиться с Россией и установить с ней хорошие отношения, а не бросать ее в объятия Китая, считает кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Европа смотрела на Россию как на врага. Я думаю, что Россия - европейская страна. Необходимо было попытаться сблизить Россию и Европу, чем бросать Россию в объятия Китая, рискуя появлением "империи общих интересов" между РФ и Китаем... И история, и культура - все нас подталкивало к тому, чтобы иметь хорошие отношения с РФ. Когда есть хорошие отношения, тогда можно иметь и влияние", - сказала Ле Пен в эфире Franceinfo.По ее словам, когда отношения такие плохие, как сейчас, сложно в любой момент взять и приехать в Россию, чтобы урегулировать конфликт и сразу добиться деэскалации, имея в виду визит Макрона в Москву."Если бы была президентом, я бы не допустила таких ледяных отношений, какие есть сейчас у Макрона с Путиным", - добавила политик. В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, чтобы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта на Украине и открыв новые перспективы.

https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, франция, марин ле пен, россия, владимир путин