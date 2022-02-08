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В МИД Франции призвали к диалогу с Россией
В МИД Франции призвали к диалогу с Россией - РИА Новости, 08.02.2022
В МИД Франции призвали к диалогу с Россией
Европейцы будут и дальше жить с Россией, она никуда не денется, ее история и география – в Европе, поэтому мы должны вести диалог, заявил госсекретарь при МИД... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:18
2022-02-08T11:18
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
москва
киев
россия
нато
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европейцы будут и дальше жить с Россией, она никуда не денется, ее история и география – в Европе, поэтому мы должны вести диалог, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направится в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским."Мы будем продолжать жить с Россией, она никуда не уедет, она нас не покинет, ее история и география – в Европе. Однако в опасности сейчас находится Украина... Но Зеленский сам приветствовал инициативу президента, потому что это хорошо, что мы разговариваем с Россией, при нашем посредничестве мы можем попытаться найти решение", - сказал Бон в эфире телеканала France 2.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220207/otnosheniya-1771105011.html
https://ria.ru/20220207/rossiya-1771450058.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, киев, россия, нато, франция
11:18 08.02.2022
 
В МИД Франции призвали к диалогу с Россией

Госсекретарь при МИД Франции Бон: европейцы будут и дальше жить с Россией

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Париж
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европейцы будут и дальше жить с Россией, она никуда не денется, ее история и география – в Европе, поэтому мы должны вести диалог, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направится в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 06:39
Межгосударственные отношения России и Франции
"Мы будем продолжать жить с Россией, она никуда не уедет, она нас не покинет, ее история и география – в Европе. Однако в опасности сейчас находится Украина... Но Зеленский сам приветствовал инициативу президента, потому что это хорошо, что мы разговариваем с Россией, при нашем посредничестве мы можем попытаться найти решение", - сказал Бон в эфире телеканала France 2.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Кандидат в президенты Франции обвинил США в провоцировании России
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКиевРоссияНАТОФранция
 
 
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