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ЛНР обвинила украинские СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе
ЛНР обвинила украинские СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2022
ЛНР обвинила украинские СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинский "5 канал" в подготовке в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:13
2022-02-08T13:13
2022-02-08T13:13
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинский "5 канал" в подготовке в Донбассе постановочных сюжетов.В конце января Народная милиция заявила, что украинские спецслужбы при поддержке западных разрабатывают информационную кампанию против республик Донбасса с кодовым названием Crushing sword."В зоне ответственности 24-й механизированной бригады (ВСУ – ред.) в Попаснянском районе (близ линии соприкосновения – ред.) представителями объединённого центра военно-гражданского сотрудничества и съемочной группой украинского "5 канала" осуществляется подготовка постановочных видеосюжетов о невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом Луганской народной республики", - сказал Филипоненко на брифинге.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220208/terakt-1771630944.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
ЛНР обвинила украинские СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе
Народная милиция ЛНР обвинила украинский Пятый канал в подготовке фейков в Донбассе