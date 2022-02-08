https://ria.ru/20220208/feyki-1771664170.html

ЛНР обвинила украинские СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе

ЛНР обвинила украинские СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2022

ЛНР обвинила украинские СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинский "5 канал" в подготовке в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:13

2022-02-08T13:13

2022-02-08T13:13

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинский "5 канал" в подготовке в Донбассе постановочных сюжетов.В конце января Народная милиция заявила, что украинские спецслужбы при поддержке западных разрабатывают информационную кампанию против республик Донбасса с кодовым названием Crushing sword."В зоне ответственности 24-й механизированной бригады (ВСУ – ред.) в Попаснянском районе (близ линии соприкосновения – ред.) представителями объединённого центра военно-гражданского сотрудничества и съемочной группой украинского "5 канала" осуществляется подготовка постановочных видеосюжетов о невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом Луганской народной республики", - сказал Филипоненко на брифинге.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220208/terakt-1771630944.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770289712.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины