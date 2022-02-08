https://ria.ru/20220208/eskalatsiya-1771785939.html

США готовятся к беженцам в случае эскалации на Украине, заявила Псаки

США готовятся к беженцам в случае эскалации на Украине, заявила Псаки - РИА Новости, 08.02.2022

США готовятся к беженцам в случае эскалации на Украине, заявила Псаки

США вместе с союзниками готовятся ко всем возможным проявлениям кризиса вокруг Украины, включая массовый исход беженцев, перебои с поставками нефти и газа,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:47

2022-02-08T23:47

2022-02-08T23:47

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США вместе с союзниками готовятся ко всем возможным проявлениям кризиса вокруг Украины, включая массовый исход беженцев, перебои с поставками нефти и газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что американская разведка прогнозируют до 5 миллионов беженцев и до 50 тысяч погибших среди мирного населения в случае начала военных действий в регионе."Но мы, конечно, готовимся к разнообразным сценариям развития событий, взаимодействуем с нашими европейскими партнерами и коллегами для подготовки к ним. Это относится к возможным беженцам, возможности дефицита газа и нефти", - сказала Псаки на брифинге.Она добавила, что США не в состоянии контролировать следующие шаги России, но может создать для нее тяжелые последствия в случае эскалации вокргу Украины. Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможной эскалации на украинской границе начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/bayden-1771783322.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771785226.html

россия

киев

сша

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в мире, джо байден, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр