https://ria.ru/20220208/eskalatsiya-1771717106.html

Путин не будет инициировать эскалацию на Украине, заявил Макрон

Путин не будет инициировать эскалацию на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 08.02.2022

Путин не будет инициировать эскалацию на Украине, заявил Макрон

Президент России Владимир Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине, это важно, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:33

2022-02-08T16:33

2022-02-08T16:54

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владимир путин

эммануэль макрон

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине, это важно, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон