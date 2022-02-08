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Путин не будет инициировать эскалацию на Украине, заявил Макрон
Путин не будет инициировать эскалацию на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 08.02.2022
Путин не будет инициировать эскалацию на Украине, заявил Макрон
Президент России Владимир Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине, это важно, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:33
2022-02-08T16:54
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
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владимир зеленский
владимир путин
эммануэль макрон
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине, это важно, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон
16:33 08.02.2022 (обновлено: 16:54 08.02.2022)
 
Путин не будет инициировать эскалацию на Украине, заявил Макрон

Президент Франции Макрон: Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине, это важно, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине). Я думаю, что это имеет значение", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в Киеве.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
 
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