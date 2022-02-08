Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/dushevye-1771689153.html
Во всех камерах новых СИЗО появятся душевые
Во всех камерах новых СИЗО появятся душевые - РИА Новости, 08.02.2022
Во всех камерах новых СИЗО появятся душевые
Душевые кабины появятся во всех камерах новых следственных изоляторов в России, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:53
2022-02-08T14:53
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767352327_0:217:2080:1386_1920x0_80_0_0_c339122b9f5cd302e7dbf1194a6103ed.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Душевые кабины появятся во всех камерах новых следственных изоляторов в России, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Основная цель всё-таки помещения их в следственный изолятор - не причинение им каких-то страданий и ограничений, а это изоляция. Мы в будущие проекты (по строительству СИЗО - ред.) поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере. Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они ещё юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит они должны там находиться в человеческих условиях", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, новая редакция правил внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН предполагает, что условия в СИЗО не должны "поражать человеческое достоинство", и ведомство сейчас идет по принципу "разумности ограничений", особенно "что касается беременных женщин"."Мы считаем, что (в СИЗО – ред.) беременная женщина должна каждый день мыться", - пояснил министр.
https://ria.ru/20220131/sizo-1770329130.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767352327_7:0:1855:1386_1920x0_80_0_0_649e43056fa2c9812ec8ddcbc16f901a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко
14:53 08.02.2022
 
Во всех камерах новых СИЗО появятся душевые

Глава Минюста Чуйченко пообещал, что во всех камерах новых СИЗО появятся душевые

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание следственного изолятора "Лефортово" в Москве
Здание следственного изолятора Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание следственного изолятора "Лефортово" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Душевые кабины появятся во всех камерах новых следственных изоляторов в России, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Основная цель всё-таки помещения их в следственный изолятор - не причинение им каких-то страданий и ограничений, а это изоляция. Мы в будущие проекты (по строительству СИЗО - ред.) поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере. Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они ещё юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит они должны там находиться в человеческих условиях", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, новая редакция правил внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН предполагает, что условия в СИЗО не должны "поражать человеческое достоинство", и ведомство сейчас идет по принципу "разумности ограничений", особенно "что касается беременных женщин".
"Мы считаем, что (в СИЗО – ред.) беременная женщина должна каждый день мыться", - пояснил министр.
Вид на следственный изолятор Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 15:53
Фадеев выступил за уменьшение числа подследственных в СИЗО
 
ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Константин Чуйченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала