https://ria.ru/20220208/dushevye-1771689153.html

Во всех камерах новых СИЗО появятся душевые

Во всех камерах новых СИЗО появятся душевые - РИА Новости, 08.02.2022

Во всех камерах новых СИЗО появятся душевые

Душевые кабины появятся во всех камерах новых следственных изоляторов в России, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:53

2022-02-08T14:53

2022-02-08T14:53

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

константин чуйченко

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Душевые кабины появятся во всех камерах новых следственных изоляторов в России, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Основная цель всё-таки помещения их в следственный изолятор - не причинение им каких-то страданий и ограничений, а это изоляция. Мы в будущие проекты (по строительству СИЗО - ред.) поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере. Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они ещё юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит они должны там находиться в человеческих условиях", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, новая редакция правил внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН предполагает, что условия в СИЗО не должны "поражать человеческое достоинство", и ведомство сейчас идет по принципу "разумности ограничений", особенно "что касается беременных женщин"."Мы считаем, что (в СИЗО – ред.) беременная женщина должна каждый день мыться", - пояснил министр.

https://ria.ru/20220131/sizo-1770329130.html

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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко