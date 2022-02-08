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Телеканал "Дождь"* подал заявление на Кадырова в СК
Телеканал "Дождь"* подал заявление на Кадырова в СК - РИА Новости, 08.02.2022
Телеканал "Дождь"* подал заявление на Кадырова в СК
Телеканал "Дождь"* подал заявление в Следственный комитет России, где утверждает, что заявления главы Чечни Рамзана Кадырова возбуждают ненависть либо вражду и... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:38
2022-02-08T17:38
медиа - общество
тихон дзядко
дождь (телеканал)
новая газета
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* подал заявление в Следственный комитет России, где утверждает, что заявления главы Чечни Рамзана Кадырова возбуждают ненависть либо вражду и попадают под статью Уголовного кодекса, сообщается на сайте телеканала "Дождь"*.Как отмечают на сайте, ранее Кадыров назвал "Дождь"*, "Новую газету", ее журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина "террористами"."В заявлении телеканала, которое подписал главный редактор Тихон Дзядко, отмечается, что заявление Кадырова было сделано "с целью возбуждения ненависти либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь*". По мнению телеканала, действия главы Чечни могут быть квалифицированы по п. "а" ч.2, ст. 282 УК РФ", - говорится в сообщении.Также на сайте говорится, что ни один из сотрудников канала не подвергается и не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме, а в отношении "Дождя" и главных редакторов телеканала не выносились предупреждения согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, не составлялись протоколы об административных правонарушениях за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности.Ранее аналогичное заявление в СК на Кадырова отправила и "Новая газета".Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Кадыров обратился к правоохранительным органам и спецслужбам, спросив, почему они "до сих пор не возбуждают" уголовные дела против них, а также против "Дождя"*, спросив, какие еще "факты нужны, что они являются террористами, пособниками террористов".Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам Пескова, если есть прямые угрозы Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220205/kadyrov-1771263749.html
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медиа - общество, тихон дзядко, дождь (телеканал), новая газета , рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
17:38 08.02.2022
 
Телеканал "Дождь"* подал заявление на Кадырова в СК

Телеканал "Дождь"* подал заявление на главу Чечни Рамзана Кадырова в СК

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Офис телеканала "Дождь" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* подал заявление в Следственный комитет России, где утверждает, что заявления главы Чечни Рамзана Кадырова возбуждают ненависть либо вражду и попадают под статью Уголовного кодекса, сообщается на сайте телеканала "Дождь"*.
Как отмечают на сайте, ранее Кадыров назвал "Дождь"*, "Новую газету", ее журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина "террористами".
"В заявлении телеканала, которое подписал главный редактор Тихон Дзядко, отмечается, что заявление Кадырова было сделано "с целью возбуждения ненависти либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь*". По мнению телеканала, действия главы Чечни могут быть квалифицированы по п. "а" ч.2, ст. 282 УК РФ", - говорится в сообщении.
Также на сайте говорится, что ни один из сотрудников канала не подвергается и не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме, а в отношении "Дождя" и главных редакторов телеканала не выносились предупреждения согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, не составлялись протоколы об административных правонарушениях за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности.
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Ранее аналогичное заявление в СК на Кадырова отправила и "Новая газета".
Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Кадыров обратился к правоохранительным органам и спецслужбам, спросив, почему они "до сих пор не возбуждают" уголовные дела против них, а также против "Дождя"*, спросив, какие еще "факты нужны, что они являются террористами, пособниками террористов".
Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам Пескова, если есть прямые угрозы Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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Медиа - ОбществоТихон ДзядкоДождь (телеканал)Новая газетаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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