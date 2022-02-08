В ЛНР призвали мировую общественность не допустить провокаций ВСУ
Представитель ЛНР Филипоненко призвал мировую общественность не допустить провокаций ВСУ
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника в Луганской области
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал мировую общественность и международных наблюдателей, работающих в Донбассе, не допустить провокаций вооруженных сил Украины против ДНР и ЛНР.
Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника-корректировщика ВС Украины и предотвращении артудара украинских силовиков по территории республики. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Мы призываем мировую общественность и международных наблюдателей обратить особое внимание не на мнимые угрозы и популистские заявления о якобы имеющих место агрессивных намерениях республик, а на факты, подтверждающиеся реальными доказательствами применения противником воздушных средств разведки и корректировки огня, а также принять меры для недопущения осуществления провокаций украинской стороной при поддержке западных кураторов", - заявил Филипоненко на брифинге.
"В настоящее время нашими специалистами ведется изучение видео материалов, восстановленных с памяти устройства (беспилотника - ред.)", - пояснил представитель оборонного ведомства республики.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.-