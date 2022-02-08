https://ria.ru/20220208/donbass-1771754462.html

В ЛНР призвали мировую общественность не допустить провокаций ВСУ

В ЛНР призвали мировую общественность не допустить провокаций ВСУ - РИА Новости, 08.02.2022

В ЛНР призвали мировую общественность не допустить провокаций ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал мировую общественность и международных... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:40

2022-02-08T18:40

2022-02-08T18:40

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

нато

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал мировую общественность и международных наблюдателей, работающих в Донбассе, не допустить провокаций вооруженных сил Украины против ДНР и ЛНР.Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника-корректировщика ВС Украины и предотвращении артудара украинских силовиков по территории республики. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Мы призываем мировую общественность и международных наблюдателей обратить особое внимание не на мнимые угрозы и популистские заявления о якобы имеющих место агрессивных намерениях республик, а на факты, подтверждающиеся реальными доказательствами применения противником воздушных средств разведки и корректировки огня, а также принять меры для недопущения осуществления провокаций украинской стороной при поддержке западных кураторов", - заявил Филипоненко на брифинге."В настоящее время нашими специалистами ведется изучение видео материалов, восстановленных с памяти устройства (беспилотника - ред.)", - пояснил представитель оборонного ведомства республики.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.-

https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html

https://ria.ru/20220208/makron-1771714229.html

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луганская народная республика

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, нато