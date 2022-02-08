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Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу
Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу - РИА Новости, 08.02.2022
Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу
Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе делегации самопровозглашенной Луганской народной республики... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:27
2022-02-08T10:27
ситуация в днр и лнр
донбасс
лнр
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта.Ранее в МИД ЛНР и ДНР сообщили, что во вторник пройдут переговоры политической, экономической, гуманитарной подгрупп и по вопросам безопасности. На среду запланировано заседание контактной группы."По плану началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении делегации в Telegram-канале.Представитель пресс-службы делегации ЛНР уточнил РИА Новости, что в республике ожидают, в том числе, согласования с Киевом параметров работы пока не функционирующих пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" у линии соприкосновения в Донбассе.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, лнр, в мире, украина
10:27 08.02.2022
 
Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу

Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу в режиме видеоконференции

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала работу в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта.
Ранее в МИД ЛНР и ДНР сообщили, что во вторник пройдут переговоры политической, экономической, гуманитарной подгрупп и по вопросам безопасности. На среду запланировано заседание контактной группы.
"По плану началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении делегации в Telegram-канале.
Представитель пресс-службы делегации ЛНР уточнил РИА Новости, что в республике ожидают, в том числе, согласования с Киевом параметров работы пока не функционирующих пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" у линии соприкосновения в Донбассе.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
05:17
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