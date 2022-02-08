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Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс доллара опустился ниже 75 рублей - РИА Новости, 08.02.2022
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Рубль продолжает расти, курс доллара уже тестирует психологическую отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:32
2022-02-08T14:32
2022-02-08T15:33
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Рубль продолжает расти, курс доллара уже тестирует психологическую отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14:37 мск падал на 41 копейку, до 75,07 рубля, евро — на 50 копеек, до 85,77 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 74,99 рублей — минимума с 13 января.По мнению Алексея Антонова из компании "Алор брокер", российская валюта приостановит рост на этой отметке, поскольку ее стоимость завышена, несмотря на приток валютной выручки из-за высоких цен на энергоносители. Эксперт полагает, что тренд может сохраняться до тех пор, пока Центробанк не начнет закупку иностранной валюты."Вряд ли регулятор будет долго оставаться в стороне от валютных торгов, поэтому среднесрочным инвесторам стоит искать момент для покупки доллара против рубля", — считает Антонов.Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что еще одним фактором укрепления рубля стала обнадеживающая встреча президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, однако ухудшение внешнеполитического фона может спровоцировать снижение курса.
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в мире, доллар, рубль, московская биржа, россия, цены на нефть
14:32 08.02.2022 (обновлено: 15:33 08.02.2022)
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января