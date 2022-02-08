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СМИ: предприятия в России могут лишиться имущества за долги по зарплатам
СМИ: предприятия в России могут лишиться имущества за долги по зарплатам - РИА Новости, 08.02.2022
СМИ: предприятия в России могут лишиться имущества за долги по зарплатам
Генеральная прокуратура России инициировала разработку законопроекта, согласно которому предприятия могут лишать имущества из-за невыплаты зарплат, пишет газета РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:42
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генеральная прокуратура рф
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России инициировала разработку законопроекта, согласно которому предприятия могут лишать имущества из-за невыплаты зарплат, пишет газета "Известия".Как рассказали изданию в Генпрокуратуре, в 2021 году государственные инспекции труда взыскали с работодателей 364,4 миллиона рублей для погашения долгов по зарплате. Однако в ведомстве отметили, что хоть это и превышает в 11 раз показатели 2020 года, механизм внесудебного взыскания нуждается в совершенствовании.Минтруд пояснил газете, что по действующему закону, если предприятие не признано банкротом, взыскать долг по зарплате можно только с его текущих счетов, а за счет имущества задолженности гасятся в случае банкротства предприятия.Со ссылкой на Генпрокуратуру отмечается, что после обращения ведомства в Минтруд там началось обсуждение поправок в закон, которые предусматривают погашение долгов по зарплате и за счет изъятия имущества. С таким предложением выступил Роструд.
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генеральная прокуратура рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия, общество
03:42 08.02.2022 (обновлено: 05:38 08.02.2022)
 
СМИ: предприятия в России могут лишиться имущества за долги по зарплатам

"Известия": предприятия в России могут лишиться имущества из-за невыплаты зарплат

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина производит снятие денег в банкомате
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России инициировала разработку законопроекта, согласно которому предприятия могут лишать имущества из-за невыплаты зарплат, пишет газета "Известия".
Как рассказали изданию в Генпрокуратуре, в 2021 году государственные инспекции труда взыскали с работодателей 364,4 миллиона рублей для погашения долгов по зарплате. Однако в ведомстве отметили, что хоть это и превышает в 11 раз показатели 2020 года, механизм внесудебного взыскания нуждается в совершенствовании.

"Работа государственных инспекций труда в указанном направлении являлась недостаточно результативной. Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника", — приводятся в публикации слова представителей Генпрокуратуры.

Минтруд пояснил газете, что по действующему закону, если предприятие не признано банкротом, взыскать долг по зарплате можно только с его текущих счетов, а за счет имущества задолженности гасятся в случае банкротства предприятия.
Со ссылкой на Генпрокуратуру отмечается, что после обращения ведомства в Минтруд там началось обсуждение поправок в закон, которые предусматривают погашение долгов по зарплате и за счет изъятия имущества. С таким предложением выступил Роструд.
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Генеральная прокуратура РФФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)РоссияОбщество
 
 
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