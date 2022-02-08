https://ria.ru/20220208/dolgi-1771585833.html

СМИ: предприятия в России могут лишиться имущества за долги по зарплатам

СМИ: предприятия в России могут лишиться имущества за долги по зарплатам - РИА Новости, 08.02.2022

СМИ: предприятия в России могут лишиться имущества за долги по зарплатам

Генеральная прокуратура России инициировала разработку законопроекта, согласно которому предприятия могут лишать имущества из-за невыплаты зарплат, пишет газета РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:42

2022-02-08T03:42

2022-02-08T05:38

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

россия

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России инициировала разработку законопроекта, согласно которому предприятия могут лишать имущества из-за невыплаты зарплат, пишет газета "Известия".Как рассказали изданию в Генпрокуратуре, в 2021 году государственные инспекции труда взыскали с работодателей 364,4 миллиона рублей для погашения долгов по зарплате. Однако в ведомстве отметили, что хоть это и превышает в 11 раз показатели 2020 года, механизм внесудебного взыскания нуждается в совершенствовании.Минтруд пояснил газете, что по действующему закону, если предприятие не признано банкротом, взыскать долг по зарплате можно только с его текущих счетов, а за счет имущества задолженности гасятся в случае банкротства предприятия.Со ссылкой на Генпрокуратуру отмечается, что после обращения ведомства в Минтруд там началось обсуждение поправок в закон, которые предусматривают погашение долгов по зарплате и за счет изъятия имущества. С таким предложением выступил Роструд.

https://ria.ru/20220103/putin-1766481243.html

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генеральная прокуратура рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия, общество