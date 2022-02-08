https://ria.ru/20220208/dnr-1771637221.html

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки - РИА Новости, 08.02.2022

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:34

2022-02-08T11:34

2022-02-08T11:34

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донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ведомстве сообщали о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило два раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие.

https://ria.ru/20220205/dnr-1771245529.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина