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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки - РИА Новости, 08.02.2022
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:34
2022-02-08T11:34
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ведомстве сообщали о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило два раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие.
https://ria.ru/20220205/dnr-1771245529.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина
11:34 08.02.2022
 
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

Представительство ДНР в СЦКК заявило о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ведомстве сообщали о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило два раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие.
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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