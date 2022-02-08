Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/diplomatiya-1771767166.html
Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов
Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов - РИА Новости, 08.02.2022
Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов
Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника и подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании взаимопонимания между... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:44
2022-02-08T19:44
россия
новости культуры
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493847_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_a82ca96cbfaedbe022591eb5c3fc619b.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника и подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании взаимопонимания между народами.По словам Лаврова, наследие композитора принадлежит не только России, но и всему миру.Ведущий концерта, зачитавший обращение Лаврова, Денис фон Мекк, потомок Чайковского, отметил, что у великого русского композитора были французские корни, а сам он побывал в 19 странах, что для того времени являлось значительным. Поэтому Чайковского можно вполне считать представителем культурной дипломатии, ведь его музыка звучит на концертных площадках по всему миру.
https://ria.ru/20200824/krym-1576207300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_efa8fc5747e65f6b58b26568b528c23b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новости культуры, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
19:44 08.02.2022
 
Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов

Глава МИД Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника и подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании взаимопонимания между народами.
"Трудно переоценить роль культурной дипломатии в формировании положительной, объединительной межгосударственной повестки дня, упрочения дружбы, доверия и взаимопонимания между народами. В этой связи символично, что сегодняшний музыкальный вечер посвящен творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского", - говорится в обращении, зачитанном в среду на концерте в Московской консерватории по случаю Дня дипломатического работника.
По словам Лаврова, наследие композитора принадлежит не только России, но и всему миру.
Ведущий концерта, зачитавший обращение Лаврова, Денис фон Мекк, потомок Чайковского, отметил, что у великого русского композитора были французские корни, а сам он побывал в 19 странах, что для того времени являлось значительным. Поэтому Чайковского можно вполне считать представителем культурной дипломатии, ведь его музыка звучит на концертных площадках по всему миру.
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа 2020, 08:00Koktebel Jazz Party
Все вернется! Как Koktebel Jazz Party стал совершеннолетним
 
РоссияНовости культурыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала