https://ria.ru/20220208/diplomatiya-1771767166.html

Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов

Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов - РИА Новости, 08.02.2022

Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника и подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании взаимопонимания между... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:44

2022-02-08T19:44

2022-02-08T19:44

россия

новости культуры

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника и подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании взаимопонимания между народами.По словам Лаврова, наследие композитора принадлежит не только России, но и всему миру.Ведущий концерта, зачитавший обращение Лаврова, Денис фон Мекк, потомок Чайковского, отметил, что у великого русского композитора были французские корни, а сам он побывал в 19 странах, что для того времени являлось значительным. Поэтому Чайковского можно вполне считать представителем культурной дипломатии, ведь его музыка звучит на концертных площадках по всему миру.

https://ria.ru/20200824/krym-1576207300.html

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россия, новости культуры, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров