Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов
Глава МИД Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании дружбы народов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника и подчеркнул роль культурной дипломатии в формировании взаимопонимания между народами.
"Трудно переоценить роль культурной дипломатии в формировании положительной, объединительной межгосударственной повестки дня, упрочения дружбы, доверия и взаимопонимания между народами. В этой связи символично, что сегодняшний музыкальный вечер посвящен творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского", - говорится в обращении, зачитанном в среду на концерте в Московской консерватории по случаю Дня дипломатического работника.
По словам Лаврова, наследие композитора принадлежит не только России, но и всему миру.
Ведущий концерта, зачитавший обращение Лаврова, Денис фон Мекк, потомок Чайковского, отметил, что у великого русского композитора были французские корни, а сам он побывал в 19 странах, что для того времени являлось значительным. Поэтому Чайковского можно вполне считать представителем культурной дипломатии, ведь его музыка звучит на концертных площадках по всему миру.
24 августа 2020, 08:00Koktebel Jazz PartyВсе вернется! Как Koktebel Jazz Party стал совершеннолетним