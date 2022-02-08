https://ria.ru/20220208/deti-1771693266.html
Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить
Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить - РИА Новости, 08.02.2022
Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить
Детям в возрасте до 4 лет планируется разрешить находиться при матерях, помещенных в СИЗО, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:06
2022-02-08T15:06
2022-02-08T15:06
общество
татьяна москалькова
россия
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_f74899539f210e27e32c6d643d7d2ada.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Детям в возрасте до 4 лет планируется разрешить находиться при матерях, помещенных в СИЗО, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.Сейчас в России разрешается находиться в СИЗО при матерях детям до трех лет."У нас сейчас есть планы представить в правительство законопроект, сутью которого является увеличение срока, когда женщина может находиться с ребёнком... Мы хотим предложить до четырёх этот возраст. Потому что для женщин это очень важно, да и для ребенка тоже, чтобы вот эта связь не прерывалась, несмотря на то, что женщина находится в местах лишения свободы", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос омбудсмена Татьяны Москальковой, как будет решаться судьба женщин, которые после родов возвращаются в СИЗО, оставляя дитя в медучреждении.
https://ria.ru/20220208/dushevye-1771689153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_abf55d399f8dc35ae0e59a9278fdd42b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить
Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить до четырех лет