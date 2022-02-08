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Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить
Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить - РИА Новости, 08.02.2022
Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить
Детям в возрасте до 4 лет планируется разрешить находиться при матерях, помещенных в СИЗО, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:06
2022-02-08T15:06
общество
татьяна москалькова
россия
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Детям в возрасте до 4 лет планируется разрешить находиться при матерях, помещенных в СИЗО, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.Сейчас в России разрешается находиться в СИЗО при матерях детям до трех лет."У нас сейчас есть планы представить в правительство законопроект, сутью которого является увеличение срока, когда женщина может находиться с ребёнком... Мы хотим предложить до четырёх этот возраст. Потому что для женщин это очень важно, да и для ребенка тоже, чтобы вот эта связь не прерывалась, несмотря на то, что женщина находится в местах лишения свободы", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос омбудсмена Татьяны Москальковой, как будет решаться судьба женщин, которые после родов возвращаются в СИЗО, оставляя дитя в медучреждении.
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общество, татьяна москалькова, россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
15:06 08.02.2022
 
Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить

Возраст детей, до которого они находятся при матери в СИЗО, хотят увеличить до четырех лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Детям в возрасте до 4 лет планируется разрешить находиться при матерях, помещенных в СИЗО, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Сейчас в России разрешается находиться в СИЗО при матерях детям до трех лет.
"У нас сейчас есть планы представить в правительство законопроект, сутью которого является увеличение срока, когда женщина может находиться с ребёнком... Мы хотим предложить до четырёх этот возраст. Потому что для женщин это очень важно, да и для ребенка тоже, чтобы вот эта связь не прерывалась, несмотря на то, что женщина находится в местах лишения свободы", - сказал Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос омбудсмена Татьяны Москальковой, как будет решаться судьба женщин, которые после родов возвращаются в СИЗО, оставляя дитя в медучреждении.
Здание следственного изолятора Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
14:53
Во всех камерах новых СИЗО появятся душевые
 
ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияКонстантин ЧуйченкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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