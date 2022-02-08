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Песков заявил о необходимости деэскалации
Песков заявил о необходимости деэскалации - РИА Новости, 08.02.2022
Песков заявил о необходимости деэскалации
В Кремле считают, что деэскалация сейчас очень нужна, напряженность растет изо дня в день, в том числе из-за поставок вооружений Украине, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:34
2022-02-08T13:34
эммануэль макрон
россия
франция
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что деэскалация сейчас очень нужна, напряженность растет изо дня в день, в том числе из-за поставок вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается деэскалации, то она очень нужна, потому что напряженность растет изо дня в день. Мы видим, как западные страны направляют в Украину войска, направляют самолеты, груженные вооружениями, направляют военную технику. Украина проводит маневры, именно в эти дни апробируя новые образцы техники, которые она получает. Это все, конечно же, провоцирует новые и новые витки напряженности. Поэтому деэскалация сейчас очень, очень востребована", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли предложения президента Франции Эммануэля Макрона, высказанные на встрече с Путиным накануне, способствовать деэскалации ситуации и отвечают ли они соображениям безопасности России.
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эммануэль макрон, россия, франция, украина, ситуация в днр и лнр, в мире
13:34 08.02.2022
 
Песков заявил о необходимости деэскалации

Пресс-секретарь Песков: в Кремле считают, что деэскалация сейчас очень нужна

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что деэскалация сейчас очень нужна, напряженность растет изо дня в день, в том числе из-за поставок вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается деэскалации, то она очень нужна, потому что напряженность растет изо дня в день. Мы видим, как западные страны направляют в Украину войска, направляют самолеты, груженные вооружениями, направляют военную технику. Украина проводит маневры, именно в эти дни апробируя новые образцы техники, которые она получает. Это все, конечно же, провоцирует новые и новые витки напряженности. Поэтому деэскалация сейчас очень, очень востребована", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли предложения президента Франции Эммануэля Макрона, высказанные на встрече с Путиным накануне, способствовать деэскалации ситуации и отвечают ли они соображениям безопасности России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
10:04
В МИД Франции выразили надежду на диалог и деэскалацию на Украине
 
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