https://ria.ru/20220208/deeskalatsiya-1771593429.html

FT: встреча Путина и Макрона "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине

FT: встреча Путина и Макрона "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине - РИА Новости, 08.02.2022

FT: встреча Путина и Макрона "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине

Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что на фоне переговоров в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T07:15

2022-02-08T07:15

2022-02-08T08:10

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что на фоне переговоров в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона РФ "продвинулась" к деэскалации в ситуации вокруг Украины, в частности, якобы обсуждался вывод российских военных из Белоруссии после завершения учений.Отмечается, что ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции после переговоров.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.На территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220208/otvet-1771582941.html

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россия, нато, в мире, украина, франция