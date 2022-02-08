https://ria.ru/20220208/deeskalatsiya-1771593429.html
FT: встреча Путина и Макрона "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине
FT: встреча Путина и Макрона "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине - РИА Новости, 08.02.2022
FT: встреча Путина и Макрона "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине
Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что на фоне переговоров в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T07:15
2022-02-08T07:15
2022-02-08T08:10
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что на фоне переговоров в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона РФ "продвинулась" к деэскалации в ситуации вокруг Украины, в частности, якобы обсуждался вывод российских военных из Белоруссии после завершения учений.Отмечается, что ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции после переговоров.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.На территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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07:15 08.02.2022 (обновлено: 08:10 08.02.2022)
FT: встреча Путина и Макрона "продвинула" деэскалацию ситуации на Украине
FT: разговор Путина и Макрона "продвинул" к деэскалации ситуации на Украине
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила
, что на фоне переговоров в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона РФ "продвинулась" к деэскалации в ситуации вокруг Украины, в частности, якобы обсуждался вывод российских военных из Белоруссии после завершения учений.
"Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек. Это также приведет к дальнейшим встречам и соглашению по "структурированному диалогу по коллективной безопасности", - пишет газета, ссылаясь на источники.
Отмечается, что ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции после переговоров.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
На территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.