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Аналитик рассказал, как уберечь от мошенников аккаунт на "Госуслугах"
Аналитик рассказал, как уберечь от мошенников аккаунт на "Госуслугах" - РИА Новости, 08.02.2022
Аналитик рассказал, как уберечь от мошенников аккаунт на "Госуслугах"
Следует соблюдать "цифровую гигиену" для того, чтобы защитить свой аккаунт на "Госуслугах" от действий мошенников - использовать надежный пароль, двухфакторную... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T05:51
2022-02-08T05:51
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следует соблюдать "цифровую гигиену" для того, чтобы защитить свой аккаунт на "Госуслугах" от действий мошенников - использовать надежный пароль, двухфакторную аутентификацию и программы для защиты данных, заявил РИА Новости аналитик по информбезопасности "Лиги цифровой экономики" Артур Янбулатов.Он отметил, что важно обращать внимание на сложность пароля, он должен состоять минимум из 8 разных символов, для профилактики стоит регулярно менять пароли и не хранить в местах, где их могут подсмотреть посторонние люди. Кроме того, обезопасить аккаунт поможет двухфакторная аутентификация - при попытке входа пользователь получит код подтверждения по смс, на почту или увидит его в приложении. На случай, если один из контактов будет скомпрометирован или украден, необходимо иметь резервную почту или номер.Янбулатов отметил, что не стоит пренебрегать доступными средствами защиты своего личного кабинета от взлома. Необходимо использовать возможности сервиса или программы для защиты данных и помнить, что опасно переходить по незнакомым и подозрительным ссылкам из электронных писем или смс-сообщений, а также сообщать коды подтверждения.В том случае, если пренебречь мерами безопасности, злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в личном кабинете на "Госуслугах". С их помощь мошенники способны оформить кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), использовать электронную цифровую подпись пользователя для подтверждения сделок с недвижимостью или продать данные на "теневых" площадках.
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общество, технологии, россия
05:51 08.02.2022
 
Аналитик рассказал, как уберечь от мошенников аккаунт на "Госуслугах"

Аналитик Янбулатов призвал к "цифровой гигиене", чтобы защитить данные на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следует соблюдать "цифровую гигиену" для того, чтобы защитить свой аккаунт на "Госуслугах" от действий мошенников - использовать надежный пароль, двухфакторную аутентификацию и программы для защиты данных, заявил РИА Новости аналитик по информбезопасности "Лиги цифровой экономики" Артур Янбулатов.
"Самое главное - приучить себя к так называемой "цифровой гигиене" и соблюдать правила. Для начала не стоит использовать одинаковые пароли на всех интернет-сайтах и мобильных приложениях. Пусть пароли отличаются незначительно, но, если один из паролей попадет в открытый доступ, остальные сервисы, которыми вы пользуетесь, будут в безопасности", - сказал Янбулатов.
Он отметил, что важно обращать внимание на сложность пароля, он должен состоять минимум из 8 разных символов, для профилактики стоит регулярно менять пароли и не хранить в местах, где их могут подсмотреть посторонние люди. Кроме того, обезопасить аккаунт поможет двухфакторная аутентификация - при попытке входа пользователь получит код подтверждения по смс, на почту или увидит его в приложении. На случай, если один из контактов будет скомпрометирован или украден, необходимо иметь резервную почту или номер.
Янбулатов отметил, что не стоит пренебрегать доступными средствами защиты своего личного кабинета от взлома. Необходимо использовать возможности сервиса или программы для защиты данных и помнить, что опасно переходить по незнакомым и подозрительным ссылкам из электронных писем или смс-сообщений, а также сообщать коды подтверждения.
В том случае, если пренебречь мерами безопасности, злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в личном кабинете на "Госуслугах". С их помощь мошенники способны оформить кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), использовать электронную цифровую подпись пользователя для подтверждения сделок с недвижимостью или продать данные на "теневых" площадках.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Вчера, 12:33
Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на "Госуслугах"
 
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