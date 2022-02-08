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В России выросла доля жалоб по защите персональных данных
В России выросла доля жалоб по защите персональных данных - РИА Новости, 08.02.2022
В России выросла доля жалоб по защите персональных данных
В России в 2021 году выросла доля жалоб по защите персональных данных, до 31,3% от общего числа обращений по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:42
2022-02-08T12:42
татьяна москалькова
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В России в 2021 году выросла доля жалоб по защите персональных данных, до 31,3% от общего числа обращений по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях цифровизации, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram."В 2021 году резко выросла доля жалоб по защите персональных данных, составив 31,3% от общего числа обращений по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях цифровизации. Граждан также беспокоили вопросы, связанные с доступом к государственным услугам и правосудию, противодействием киберпреступлениям, ограждением от нежелательной информации в интернете", - написала Москалькова в публикации, посвященной Всемирному дню безопасного интернета, который отмечается 8 февраля."Благодаря интернет-сервисам мы совершаем покупки в интернете, общаемся с друзьями и близкими, находим нужную информацию. Стремясь сделать нашу жизнь более комфортной, мы, порой не раздумывая, ставим галочки в нужных местах, принимаем условия конфиденциальности, не читая их, заполняем различные формы и отправляем информацию о себе, не зная, кто и как будет ей распоряжаться", - отметила Москалькова.По ее словам, цифровая безопасность предупредит недобросовестное использование персональных данных."Цифровая безопасность предупреждает не только попадание вирусов на компьютер, но и компрометацию персональных данных, их недобросовестное использование. Придерживаясь понятных и простых правил поведения в интернете, мы можем в полной мере использовать безграничные возможности всемирной сети для образования, профессионального и личностного роста, достижения новых высот и реализации в самых разных сферах деятельности", - заключила омбудсмен.Международный день безопасного интернета ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.
https://ria.ru/20211216/dannye-1764133406.html
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татьяна москалькова, общество, технологии, россия
12:42 08.02.2022
 
В России выросла доля жалоб по защите персональных данных

Омбудсмен Москалькова: в России выросла доля жалоб по защите персональных данных

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В России в 2021 году выросла доля жалоб по защите персональных данных, до 31,3% от общего числа обращений по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях цифровизации, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram.
"В 2021 году резко выросла доля жалоб по защите персональных данных, составив 31,3% от общего числа обращений по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях цифровизации. Граждан также беспокоили вопросы, связанные с доступом к государственным услугам и правосудию, противодействием киберпреступлениям, ограждением от нежелательной информации в интернете", - написала Москалькова в публикации, посвященной Всемирному дню безопасного интернета, который отмечается 8 февраля.
"Благодаря интернет-сервисам мы совершаем покупки в интернете, общаемся с друзьями и близкими, находим нужную информацию. Стремясь сделать нашу жизнь более комфортной, мы, порой не раздумывая, ставим галочки в нужных местах, принимаем условия конфиденциальности, не читая их, заполняем различные формы и отправляем информацию о себе, не зная, кто и как будет ей распоряжаться", - отметила Москалькова.
По ее словам, цифровая безопасность предупредит недобросовестное использование персональных данных.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 21:18
Путин поручил изучить способы отказа от обработки персональных данных
"Цифровая безопасность предупреждает не только попадание вирусов на компьютер, но и компрометацию персональных данных, их недобросовестное использование. Придерживаясь понятных и простых правил поведения в интернете, мы можем в полной мере использовать безграничные возможности всемирной сети для образования, профессионального и личностного роста, достижения новых высот и реализации в самых разных сферах деятельности", - заключила омбудсмен.
Международный день безопасного интернета ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября 2021, 04:15
Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
 
Татьяна МоскальковаОбществоТехнологииРоссия
 
 
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