https://ria.ru/20220208/daloby-1771654839.html

В России выросла доля жалоб по защите персональных данных

В России выросла доля жалоб по защите персональных данных - РИА Новости, 08.02.2022

В России выросла доля жалоб по защите персональных данных

В России в 2021 году выросла доля жалоб по защите персональных данных, до 31,3% от общего числа обращений по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:42

2022-02-08T12:42

2022-02-08T12:42

татьяна москалькова

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В России в 2021 году выросла доля жалоб по защите персональных данных, до 31,3% от общего числа обращений по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях цифровизации, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram."В 2021 году резко выросла доля жалоб по защите персональных данных, составив 31,3% от общего числа обращений по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях цифровизации. Граждан также беспокоили вопросы, связанные с доступом к государственным услугам и правосудию, противодействием киберпреступлениям, ограждением от нежелательной информации в интернете", - написала Москалькова в публикации, посвященной Всемирному дню безопасного интернета, который отмечается 8 февраля."Благодаря интернет-сервисам мы совершаем покупки в интернете, общаемся с друзьями и близкими, находим нужную информацию. Стремясь сделать нашу жизнь более комфортной, мы, порой не раздумывая, ставим галочки в нужных местах, принимаем условия конфиденциальности, не читая их, заполняем различные формы и отправляем информацию о себе, не зная, кто и как будет ей распоряжаться", - отметила Москалькова.По ее словам, цифровая безопасность предупредит недобросовестное использование персональных данных."Цифровая безопасность предупреждает не только попадание вирусов на компьютер, но и компрометацию персональных данных, их недобросовестное использование. Придерживаясь понятных и простых правил поведения в интернете, мы можем в полной мере использовать безграничные возможности всемирной сети для образования, профессионального и личностного роста, достижения новых высот и реализации в самых разных сферах деятельности", - заключила омбудсмен.Международный день безопасного интернета ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.

https://ria.ru/20211216/dannye-1764133406.html

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татьяна москалькова, общество, технологии, россия