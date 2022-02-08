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Главным редактором издания "Аргументы и факты" стал Михаил Чкаников
Главным редактором издания "Аргументы и факты" стал Михаил Чкаников - РИА Новости, 08.02.2022
Главным редактором издания "Аргументы и факты" стал Михаил Чкаников
Редакцию издательского дома "Аргументы и факты" со вторника возглавит Михаил Чкаников, говорится в сообщении издания. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:24
2022-02-08T14:24
медиа - общество
аргументы и факты (издательство)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Редакцию издательского дома "Аргументы и факты" со вторника возглавит Михаил Чкаников, говорится в сообщении издания.Генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков отметил, что издание благодарно Игорю Черняку за 5 лет профессиональной, интересной и принципиальной работы, за верность читателю, ценностям "АиФ"."Мы рады приветствовать Михаила Чканикова во главе редакции издательского дома "Аргументы и факты", желаем плодотворной работы, ориентированной на рост и развитие печатных и цифровых проектов. Уверен, что лидирующие позиции "АиФ" только укрепятся, а любовь многомиллионной аудитории будет приумножаться. Качество журналистики и доверие читателей – основные приоритеты нашего издательского дома и наше серьезное конкурентное преимущество", - сказал Генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков, слова которого приводятся в сообщении.Новиков отметил, что издание благодарно предыдущему главреду Игорю Черняку за пять лет профессиональной, интересной и принципиальной работы, за верность читателю, ценностям "АиФ".Михаилу Чканикову 57 лет, в 1986 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева по специальности "агроном-агрохимик" и поступил на работу во всесоюзное объединение "Агропромиздат" младшим-редактором стажером редакции литературы по земледелию. В 2005-2007 году был главным редактором интернет-портала и газеты "Крестьянские ведомости", принимал участие в работе над телепередачей "Крестьянская застава". В 2007 году начал сотрудничество с "Российской газетой" в качестве корреспондента отдела экономики. Был членом общественных советов министерства сельского хозяйства и Росрыболовства. В 2011 году он перешел на работу в секретариат "Российской газеты", вел номера ежедневного издания. Затем стал заместителем главного редактора, шеф-редактором издания "Российская газета: Неделя". Последние два года был первым заместителем главного редактора ФГБУ "Редакция "Российской газеты", на этом посту перезапустил деятельность отдела экономики газеты и интегрировал его в работу сайта RG.RU, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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медиа - общество, аргументы и факты (издательство)
14:24 08.02.2022
 
Главным редактором издания "Аргументы и факты" стал Михаил Чкаников

Главным редактором издания "Аргументы и факты" назначили Михаила Чканикова

© Фото предоставлено изданием "Аргументы и факты"Главный редактор издания "Аргументы и факты" Михаил Чкаников
Главный редактор издания Аргументы и факты Михаил Чкаников
© Фото предоставлено изданием "Аргументы и факты"
Главный редактор издания "Аргументы и факты" Михаил Чкаников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Редакцию издательского дома "Аргументы и факты" со вторника возглавит Михаил Чкаников, говорится в сообщении издания.
Генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков отметил, что издание благодарно Игорю Черняку за 5 лет профессиональной, интересной и принципиальной работы, за верность читателю, ценностям "АиФ".
"Мы рады приветствовать Михаила Чканикова во главе редакции издательского дома "Аргументы и факты", желаем плодотворной работы, ориентированной на рост и развитие печатных и цифровых проектов. Уверен, что лидирующие позиции "АиФ" только укрепятся, а любовь многомиллионной аудитории будет приумножаться. Качество журналистики и доверие читателей – основные приоритеты нашего издательского дома и наше серьезное конкурентное преимущество", - сказал Генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков, слова которого приводятся в сообщении.
Новиков отметил, что издание благодарно предыдущему главреду Игорю Черняку за пять лет профессиональной, интересной и принципиальной работы, за верность читателю, ценностям "АиФ".
Михаилу Чканикову 57 лет, в 1986 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева по специальности "агроном-агрохимик" и поступил на работу во всесоюзное объединение "Агропромиздат" младшим-редактором стажером редакции литературы по земледелию. В 2005-2007 году был главным редактором интернет-портала и газеты "Крестьянские ведомости", принимал участие в работе над телепередачей "Крестьянская застава". В 2007 году начал сотрудничество с "Российской газетой" в качестве корреспондента отдела экономики. Был членом общественных советов министерства сельского хозяйства и Росрыболовства. В 2011 году он перешел на работу в секретариат "Российской газеты", вел номера ежедневного издания. Затем стал заместителем главного редактора, шеф-редактором издания "Российская газета: Неделя". Последние два года был первым заместителем главного редактора ФГБУ "Редакция "Российской газеты", на этом посту перезапустил деятельность отдела экономики газеты и интегрировал его в работу сайта RG.RU, говорится в сообщении.
Онлайн-акция Пожалуйста, дышите! - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
16 июня 2020, 17:39
ИД "Аргументы и факты" поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!"
 
Медиа - ОбществоАргументы и факты (издательство)
 
 
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