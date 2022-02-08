https://ria.ru/20220208/but-1771600954.html

Супруга Бута рассказала, почему россиянин не объявляет голодовку

Супруга Бута рассказала, почему россиянин не объявляет голодовку - РИА Новости, 08.02.2022

Супруга Бута рассказала, почему россиянин не объявляет голодовку

Алла Бут, супруга российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:40

2022-02-08T08:40

2022-02-08T08:40

в мире

виктор бут

сша

таиланд

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Алла Бут, супруга российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, рассказала, почему россиянин не объявляет голодовку в знак протеста против того, что администрация тюрьмы три месяца не может организовать для него посещение врача."Виктор мог бы, конечно, выразить протест голодовкой или какими-то нелицеприятными заявлениями в адрес администрации тюрьмы, но он себе этого не позволяет, потому что хорошо знает, что это бесполезно, бессмысленно", - сказала она агентству."Результатом таких действий будет только наказание в виде лишения права звонить домой на месяц или два, и "срезанных" дней досрочного освобождения, заработанных хорошим поведением. С системой бороться бессмысленно, система есть система", - добавила Бут.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20220208/but-1771596959.html

https://ria.ru/20220207/zissu-1771401346.html

сша

таиланд

нью-йорк (город)

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в мире, виктор бут, сша, таиланд, нью-йорк (город)